Full Stack инженер

Самоучка, постоянно и усердно обучающийся с 2008 года, я подтвердил свои знания дипломом в одном из учебных центров Парижа.

В течение нескольких лет был директором веб-агентства Opulis Code.

Затем последовало масштабное приключение в качестве Full Stack инженера в Altran, а затем в Cap Gemini.

Одним из самых масштабных проектов, над которым я работал, был инструмент управления центром обработки данных для телекоммуникационной фирмы Orange.

Я занимался различными аспектами: хранение, обслуживание, оптимизация, исправление, адаптация, рефакторинг, развертывание, эволюция, миграция приложений и пользовательских данных, рецепты, обзор кода и документация.

Сегодня я снова фрилансер и предприниматель.

Я живу во Франции и раньше работал с местными клиентами, но ситуация с Россией и то, что мое имя "слишком" русское, не позволяет мне больше заключать контракты.

После года получения отказов, а то и вовсе без ответов, я понял, что больше не смогу иметь европейских клиентов.

Я знаю русский язык, но профессиональную лексику не очень, потому что я никогда не работал и не жил в России.