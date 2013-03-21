Maximus

Опыт:

Киев, BMS Soft, ноябрь 2009 – работаю, php/drupal разработчик, front-end разработчик

Киев, Visicom, авг. 2008 – ноябрь 2009, веб-разработчик/дизайнер.

Киев, Controlpay, окт. 2007 – авг. 2008, веб-разработчик.

Николаев, Infocreek, дек 2006 – окт. 2007, веб-кодер/веб-мастер

Николаев, Компьютерная Академия "Шаг", дек 2005 – дек 2006, преподаватель интернет технологий.

Николаев, GeekForLess (Hostopia), янв 2005 – дек 2005, веб-кодер, помощник дизайнера.

Описание работы:

Киев, BMS Soft, ноябрь 2009 – работаю, php/drupal разработчик, front-end разработчик

Разработка и поддержка проектов под cms drupal http://bms-soft.com.ua/ru ,

http://qa.bms-soft.com.ua/ , http://academy.bms-soft.com.ua/ и других

а также отдельных страниц http://cartogram.com.ua/ua/

Разработка на drupal для проектов необходимых модулей, используя hook_menu, hook_block, hook_install, hook_nodeapi, hook_form, hook_forms, hook_validate, hook_comment и других хуков, также реализация функционала используя API разных модулей для реализации разного рода задач.

Реализация верстки, возможная реализация GUI, испольование шаблонизаторов PHPTemplate, Smarty и других, использование Jquery, создание необходимых шаблонных переменных, файлов, реализация темы. Работа с SVN, CVS, Dreamweaver, Photoshop, Apache, Tomcat, Zend Studio. Тестирование проектов под разными браузерами.

Киев, Visicom, авг. 2008 – ноябрь 2009, веб-разработчик/дизайнер.

Разработка и поддержка вместе с программистом проекта http://maps.visicom.ua/, используя java-template Freemarker.

Разработка дизайна и исправление графических элементов в проекте. Верстка, разработка новых подстраниц (xhtml, css) на Dreamweaver.

Создание/модификация клиентских javascripts, модификация необходимых php скриптов на NetBeans/Zend Studio, используя вебсерверы Apache, Tomcat. Работа с SVN.

Разработка wordpress шаблона блога для компании, использование wordpress в качестве cms (дизайн, разработка шаблона, верстка, интеграция/модификация необходимых плагинов, написание собственных плагинов для wordpress) - http://gps.visicom.ua/,

http://geodata.visicom.ua/, http://mapstyle.visicom.ua/

Поддержка, администрирование форума Vanilla, подключения необходимых add-ons, написание своих extensions для форума.

Разработка интерфейса для gps-навигаторов.

Тестирование проектов на разных серверах с использованием разных браузеров.

Киев, Controlpay, окт. 2007 – авг. 2008, веб-разработчик.

Работа над проектом http://logiroom.com/ Изменения графических элементов сайта, его структуры, юзабильность. Необходимые изменения в HTML/XHTML/CSS, создание новых необходимых веб-страничек. Работа с CVS. Написание или модификация клиентского javascript посредством IntelliJ IDEA, Dreamweaver, возможно изменение javascript в .jsp, работа с ajax-функциями, совместная работа с java-программистом. Использование фреймворка prototype. Поддержка данного проекта, полное тестирование проекта на разных серверах.

Николаев, Infocreek, дек 2006 – окт. 2007, веб-кодер/веб-мастер

HTML/DHTML/XHTML/CSS верстка с элементами подключения JavaScript/PHP скриптов и их модификации. Оптимизация графики для сайтов. Создание графических элементов оформления сайта. Работа с различными FTP клиентами, валидация сайтов, SEO. Разработка сайтов с использованием технологии «резиновой» верстки, табличной верстки, кроссбраузерное тестирование. Разработка кода всевозможных веб-приложений для интернет-магазинов, веб-расчетов и т.д. с дальнейшей их интеграцией в ColdFusion/PHP/MySQL. Поддержка веб-проектов. Работа с SVN.

Николаев, Компьютерная Академия "Шаг", дек 2005 – дек 2006, преподаватель интернет-технологий.Преподавание направления веб-дизайна (разработка сайтов с использованием HTML/XTML/CSS, JavaScript, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, PHP/MySQL). Создание методических материалов для проведения лекционных и практических занятий, индивидуальная планировка занятий.

Николаев, GeekForLess (Hostopia), янв 2005 – дек 2005, веб-кодер, помощник дизайнера.

Template верстка, создание подстраниц и баннеров для темплейтов, исравление ошибок и создание по шаблонам интернет-магазинов.

Знание софта

5 лет Macromedia Dreamweaver

4 года Adobe Photoshop

0.5 года Flash

0.5 года NetBeans

1 год Zend Studio

4 года xhtml/html/css

2 года Apache/PHP/Mysql

2 года Javascript

Образование:

Николаевский Государственный Университет, сен. 1999 - июль 2004.

Специальность - учитель немецкого и английских языков

Одесский Государственный Экологический Университет, сен. 2005 – ноябрь 2007.

Специальность - "информационные управляющие системы и технологии".

Знания языков: Отлично знаю русский и украинский языки, хорошо владею немецким языком и английским языком.