Опыт:
Киев, BMS Soft, ноябрь 2009 – работаю, php/drupal разработчик, front-end разработчик
Киев, Visicom, авг. 2008 – ноябрь 2009, веб-разработчик/дизайнер.
Киев, Controlpay, окт. 2007 – авг. 2008, веб-разработчик.
Николаев, Infocreek, дек 2006 – окт. 2007, веб-кодер/веб-мастер
Николаев, Компьютерная Академия "Шаг", дек 2005 – дек 2006, преподаватель интернет технологий.
Николаев, GeekForLess (Hostopia), янв 2005 – дек 2005, веб-кодер, помощник дизайнера.
Описание работы:
Киев, BMS Soft, ноябрь 2009 – работаю, php/drupal разработчик, front-end разработчик
Разработка и поддержка проектов под cms drupal http://bms-soft.com.ua/ru ,
http://qa.bms-soft.com.ua/ , http://academy.bms-soft.com.ua/ и других
а также отдельных страниц http://cartogram.com.ua/ua/
Разработка на drupal для проектов необходимых модулей, используя hook_menu, hook_block, hook_install, hook_nodeapi, hook_form, hook_forms, hook_validate, hook_comment и других хуков, также реализация функционала используя API разных модулей для реализации разного рода задач.
Реализация верстки, возможная реализация GUI, испольование шаблонизаторов PHPTemplate, Smarty и других, использование Jquery, создание необходимых шаблонных переменных, файлов, реализация темы. Работа с SVN, CVS, Dreamweaver, Photoshop, Apache, Tomcat, Zend Studio. Тестирование проектов под разными браузерами.
Киев, Visicom, авг. 2008 – ноябрь 2009, веб-разработчик/дизайнер.
Разработка и поддержка вместе с программистом проекта http://maps.visicom.ua/, используя java-template Freemarker.
Разработка дизайна и исправление графических элементов в проекте. Верстка, разработка новых подстраниц (xhtml, css) на Dreamweaver.
Создание/модификация клиентских javascripts, модификация необходимых php скриптов на NetBeans/Zend Studio, используя вебсерверы Apache, Tomcat. Работа с SVN.
Разработка wordpress шаблона блога для компании, использование wordpress в качестве cms (дизайн, разработка шаблона, верстка, интеграция/модификация необходимых плагинов, написание собственных плагинов для wordpress) - http://gps.visicom.ua/,
http://geodata.visicom.ua/, http://mapstyle.visicom.ua/
Поддержка, администрирование форума Vanilla, подключения необходимых add-ons, написание своих extensions для форума.
Разработка интерфейса для gps-навигаторов.
Тестирование проектов на разных серверах с использованием разных браузеров.
Киев, Controlpay, окт. 2007 – авг. 2008, веб-разработчик.
Работа над проектом http://logiroom.com/ Изменения графических элементов сайта, его структуры, юзабильность. Необходимые изменения в HTML/XHTML/CSS, создание новых необходимых веб-страничек. Работа с CVS. Написание или модификация клиентского javascript посредством IntelliJ IDEA, Dreamweaver, возможно изменение javascript в .jsp, работа с ajax-функциями, совместная работа с java-программистом. Использование фреймворка prototype. Поддержка данного проекта, полное тестирование проекта на разных серверах.
Николаев, Infocreek, дек 2006 – окт. 2007, веб-кодер/веб-мастер
HTML/DHTML/XHTML/CSS верстка с элементами подключения JavaScript/PHP скриптов и их модификации. Оптимизация графики для сайтов. Создание графических элементов оформления сайта. Работа с различными FTP клиентами, валидация сайтов, SEO. Разработка сайтов с использованием технологии «резиновой» верстки, табличной верстки, кроссбраузерное тестирование. Разработка кода всевозможных веб-приложений для интернет-магазинов, веб-расчетов и т.д. с дальнейшей их интеграцией в ColdFusion/PHP/MySQL. Поддержка веб-проектов. Работа с SVN.
Николаев, Компьютерная Академия "Шаг", дек 2005 – дек 2006, преподаватель интернет-технологий.Преподавание направления веб-дизайна (разработка сайтов с использованием HTML/XTML/CSS, JavaScript, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, PHP/MySQL). Создание методических материалов для проведения лекционных и практических занятий, индивидуальная планировка занятий.
Николаев, GeekForLess (Hostopia), янв 2005 – дек 2005, веб-кодер, помощник дизайнера.
Template верстка, создание подстраниц и баннеров для темплейтов, исравление ошибок и создание по шаблонам интернет-магазинов.
Знание софта
5 лет Macromedia Dreamweaver
4 года Adobe Photoshop
0.5 года Flash
0.5 года NetBeans
1 год Zend Studio
4 года xhtml/html/css
2 года Apache/PHP/Mysql
2 года Javascript
Образование:
Николаевский Государственный Университет, сен. 1999 - июль 2004.
Специальность - учитель немецкого и английских языков
Одесский Государственный Экологический Университет, сен. 2005 – ноябрь 2007.
Специальность - "информационные управляющие системы и технологии".
Знания языков: Отлично знаю русский и украинский языки, хорошо владею немецким языком и английским языком.
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