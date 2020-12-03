В своей сфере я лучше, чем кто либо

Если вам требуется монтаж видео, обработка фотографий (фотошоп), озвучка чего либо, сведение и мастеринг, аудиомонтаж, гострайтинг (текст для песни), сценарии, вокал (песню спеть) - это всё ко мне.

Три слова: быстро, качественно, недорого. (БКН)

Если вам кажется, что ваш заказ слишком прост для такого специалиста как я, всё равно не стоит пренебрегать моими услугами, т.к. я рад выполнить любую, даже самую мелкую работу. (Если вы решили, что кто-то выполнит ваш заказ лучше чем я, то вот мой совет: не обманывайте себя)