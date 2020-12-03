Maxwell_Law_Lie

Елизар Гришин Maxwell_Law_Lie

 
23 годаРоссия/Тихорецк
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
В своей сфере я лучше, чем кто либо

Если вам требуется монтаж видео, обработка фотографий (фотошоп), озвучка чего либо, сведение и мастеринг, аудиомонтаж, гострайтинг (текст для песни), сценарии, вокал (песню спеть) - это всё ко мне. 

Три слова: быстро, качественно, недорого. (БКН) 

Если вам кажется, что ваш заказ слишком прост для такого специалиста как я, всё равно не стоит пренебрегать моими услугами, т.к. я рад выполнить любую, даже самую мелкую работу.  (Если вы решили, что кто-то выполнит ваш заказ лучше чем я, то вот мой совет: не обманывайте себя) 

Photoshop
Аудиомонтаж
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Видеомонтаж
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Музыка и Звуки
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Озвучивание
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Фотосъемка
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
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