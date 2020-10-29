MayBelyy889

Дизайнер, иллюстратор, аниматор

Я дизайнер-иллюстратор. Отлично владею такими графическими редакторами, как Adobe Photoshop, Articulate Storyline, Adobe Illustrator, After Effects, Adobe Premiere Pro, Corel Drew, InDesign. Работала в Figma. Моя рабочая деятельность была связана с версткой слайдов и созданием интерфейсов, иллюстраций, созданием персонажей, инфографикой, визуализацией информации, анимацией, созданием видеороликов и электронных курсов с нуля/по согласованному сценарию.