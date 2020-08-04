Опыт работы 5 лет
Февраль 2020 — по настоящее время 7 месяцев
РИА "СиТиСи" / СТС - Ижевск
Удмуртская Республика, vk.com/cutucu
Монтажёр / оператор / журналист
Выезд на съёмки, монтаж программ для эфира, оформление канала, написание сценариев и интервью.
Август 2019 — по настоящее время 1 год 1 месяц
МАУ "Туристический центр "Тюрагай"
Удмуртская Республика, vk.com/centr_tyragay
Специалист по связям с общественностью
Монтаж рекламных и заказных видеороликов, дизайн (визитки, афиши, заставки и т.д.), съёмка, общение с клиентами.
Октябрь 2017 — август 2019. 1 год 11 месяцев
МУК "Малопургинская МЦКС"
Удмуртская Республика
Методист, культ организатор
Работа с документами, режиссура мероприятий, социальное проектирование, написание проектов на гранд, организация, участие в мероприятиях (актёр, ведущий), маркетинг, продажи.
Сентябрь 2015 — октябрь 20172 года 2 месяца
Creative World
Пермский край
Оператор - монтажёр
Съёмка, режиссура, монтаж, монтаж звука
Ключевые навыки:
Adobe After Effect
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Adobe Premier Pro
CorelDRAW
Видеомонтаж
Sony Vegas
Видеосъемка
Графический дизайн
Обработка видео
MS PowerPoint
Английский язык
Водительское удостоверение категории B
Грамотная речь
Фотография
Пользователь ПК