Режиссёр документального кино

Опыт работы 5 лет

Февраль 2020 — по настоящее время 7 месяцев

РИА "СиТиСи" / СТС - Ижевск

Удмуртская Республика, vk.com/cutucu

Монтажёр / оператор / журналист

Выезд на съёмки, монтаж программ для эфира, оформление канала, написание сценариев и интервью.

Август 2019 — по настоящее время 1 год 1 месяц

МАУ "Туристический центр "Тюрагай"

Удмуртская Республика, vk.com/centr_tyragay

Специалист по связям с общественностью

Монтаж рекламных и заказных видеороликов, дизайн (визитки, афиши, заставки и т.д.), съёмка, общение с клиентами.

Октябрь 2017 — август 2019. 1 год 11 месяцев

МУК "Малопургинская МЦКС"

Удмуртская Республика

Методист, культ организатор

Работа с документами, режиссура мероприятий, социальное проектирование, написание проектов на гранд, организация, участие в мероприятиях (актёр, ведущий), маркетинг, продажи.

Сентябрь 2015 — октябрь 20172 года 2 месяца

Creative World

Пермский край

Оператор - монтажёр

Съёмка, режиссура, монтаж, монтаж звука

Ключевые навыки:

Adobe After Effect

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe Premier Pro

CorelDRAW

Видеомонтаж

Sony Vegas

Видеосъемка

Графический дизайн

Обработка видео

MS PowerPoint

Английский язык

Водительское удостоверение категории B

Грамотная речь

Фотография

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