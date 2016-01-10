[b]Нужен грамотный структурированный текст с пониманием тематики:[u] диагностика акпп[/u] Требования[/b] Уникальность 100% Длина 3000-5000 символов с пробелами Текст должен быть структурирован, т.е. иметь подзаголовки и списки Заспам не более 40% Вода не более 15% Языковой мусор, рекламные и журналистские штампы, признаки плохого синтаксиса и ...