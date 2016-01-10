СЕО-текст: медицинская тематика [b] Ключевые слова:[/b] анализ на белковые фракции подготовка к анализу на белковые фракции сдать анализы на белковые фракции анализ на белковые фракции норма анализ на белковые фракции расшифровка результаты анализа на белковые фракции анализ на белковые фракции Москва где сделать анализ на ...
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- Копирайтинг2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Клинический анализ крови с СОЭ и лейкоцитарной формулой [b]Ключевые слова:[/b] клинический анализ крови с СОЭ и лейкоцитарной формулой подготовка к клиническому анализу крови с СОЭ и лейкоцитарной формулой сдать клинический анализ крови с СОЭ и лейкоцитарной формулой клинический анализ крови ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт8 лет назад
[b]Нужен грамотный структурированный текст с пониманием тематики:[u] диагностика акпп[/u] Требования[/b] Уникальность 100% Длина 3000-5000 символов с пробелами Текст должен быть структурирован, т.е. иметь подзаголовки и списки Заспам не более 40% Вода не более 15% Языковой мусор, рекламные и журналистские штампы, признаки плохого синтаксиса и ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт8 лет назад