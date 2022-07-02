Видео Монтаж, Фотошоп,

Добрый вечер, коротко о себе, меня зовут Мади, я работаю в сфере видео монтажа, дизайна 6 лет. Интерес к этой сфере повлияло на мой выбор профессии бакалавра и в 2021 году я окончил университет ТУРАН в г.Алматы на специальности «Режиссура». На профессиональном уровне работаю в программах Adobe Premiere pro, Adobe After Effect, Adobe Photoshop, 3D Max, MS Word, Adobe Audition, Fl studio, CorelDRAW, Cinema 4D, Edius, Дубляж, есть опыт работы в телевидении как HitTV.Портфолио: https://drive.google.com/drive/folders/11tT9RSW79Qp4_HdkACPUlU_9K1-lp1e2Благодарю за потраченное время рассмотрение моей кандидатуры. С уважением,Мади Жумашов.