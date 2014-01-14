MeLeK

Елена Шевчук MeLeK

 
37 летРоссия/Калининград
19 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Блочная семантичная верстка html5, css3.

Верстаю сайты в соответствии со стандартами html5, css3. Высокая степень соответствия макету (попиксельная верстка). Кроссбраузерность: ie7+, Firefox 3.6+, Opera, Chrome, Safari. Для старых браузеров использую концепцию изящной деградации.

Javascript, JQuery - подключение слайдеров на сайт, несложные скрипты.

JavascriptjQuery
Портфолио
HTML-верстка
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Веб-программирование
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