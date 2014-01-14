Блочная семантичная верстка html5, css3.
Верстаю сайты в соответствии со стандартами html5, css3. Высокая степень соответствия макету (попиксельная верстка). Кроссбраузерность: ie7+, Firefox 3.6+, Opera, Chrome, Safari. Для старых браузеров использую концепцию изящной деградации.
Javascript, JQuery - подключение слайдеров на сайт, несложные скрипты.
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Портфолио
- The news reporter190 просмотров
- Responsive Robin171 просмотр
- Rite shop159 просмотров
- Landing page164 просмотра
- Mozaic template162 просмотра
- WP business template168 просмотров
HTML-верстка
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Веб-программирование
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