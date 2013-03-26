Уникальные тексты, качественный рерайт, продвижение страниц в соцсетях

Здравствуйте, я рерайтер и копирайтер, уже более года занимаюсь написанием уникальных текстов и продвижением страниц в социальных сетях. Также с удовольствием берусь и за раскрутку форумов - предлагаю только грамотные отзывы в соответствии со всеми требованиями заказчика.

На этом аккаунте работаю недолго, ведь увлекался другими фриланс-биржами, в которых ныне разочаровался.

* Что касается продвижения страниц в соцсетях, то имею опыт работы с группами как ВКонтакте, так и на Фейсбуке. Предлагаю только качественные и соответствующие тематике страниц посты, которые всегда активно привлекают внимание аудитории. Конечно, не лишен и чувства юмора, которое с радостью воспринимается читателями.

* По поводу рерайта и копирайта могу лишь сказать, что каждый написанный текст читается легко, на одном дыхании, а грамотность не вызывает никаких сомнений. Ключевики вставляю со смыслом, а пишу практически на любую тематику одинаково хорошо, так как прежде всегда интересуюсь будущим материалом.

Грамотность и оперативность - если вам требуется качественный контент, всегда рад быть полезен!