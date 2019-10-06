Mefisteufel

Асет Mefisteufel

 
27 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

Озвучка, вычитка, начитка на немецком, французском, казахском, русском языках. Копирайтинг, рерайтинг статей на немецком, русском языках. Перевод текста с немецкого, английского, французского на русский и казахский язык, а также с русского на казахский язык.

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Отзывы заказчиков

adeld
46 лет
17 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$21
10 баллов
5 лет назад
Перевод страницы сайта (казахский)
Сотрудничество прошло успешно. Рекомендую.
Отличный заказчик! Рекомендую!
Ответный отзыв
tvoiaelena
Елена 
35 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
$25
10 баллов
6 лет назад
Проверить перевод сайта на казахский язык
Спасибо за отличную работу!
Отличный заказчик! Рекомендую
Ответный отзыв