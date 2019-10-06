Озвучка, вычитка, начитка на немецком, французском, казахском, русском языках. Копирайтинг, рерайтинг статей на немецком, русском языках. Перевод текста с немецкого, английского, французского на русский и казахский язык, а также с русского на казахский язык.
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Отзывы заказчиков
$21
10 баллов
5 лет назад
Сотрудничество прошло успешно. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Рекомендую!
$25
10 баллов
6 лет назад
Спасибо за отличную работу!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Рекомендую