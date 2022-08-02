★ Озвучка текстов★ Удобное управление групп и страниц социальных сетей. Грамотное составление текста по различным темам

✅ Мне важно, чтобы клиент остался довольным или хотя бы удовлетворенным!

Привет! Меня зовут Вячеслав и я рекламщик или рекламист (как вам удобно).

Обучаюсь на 6 курсе специальности "реклама и связь с общественностью". Практиковался долгое время по сферам дизайна полиграфии, озвучки, а также неплох в написании текстов. Поэтому собственно и решил предоставлять свои услуги как фрилансер.

Перечень небольшая, но я постоянно стараюсь усовершенствоваться как надежный работник!

✅ Озвучка

Поскольку имеется опыт озвучивания текстов разных масштабов, могу за короткие сроки выполнить задание.

✅ Полиграфический дизайн

Разработка логотипов, визиток, упаковки продуктов, наружная реклама, маркетинг-кит (опыт небольшой, но ради клиента, готов посидеть сутками за компьютером и помучаться =)

Работаю в таких программах: Corel DRAW, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.

✅ Копирайтинг

Эта сфера услуги является последней по списку, но не последней по назначению. Имея довольно таки приличный опыт в написании текстов, готов взяться за работу той темы, которая мне ближе по интересам или задействует среднее количество символов!

Гарантия на верстку. в течении 5 дней после передачи макета дизайна или текста, я бесплатно исправлю свои ошибки, которые могли возникнуть во время работы, а также которые могли быть пропущены, а замечены позже.

✅ Забыл упомянуть о том, что после каждой 5 правки будет осуществляться дополнительная плата в размере 10%!

Ответственность:

- Готов приступить сразу после получения задания;

- Всегда довожу дело до конца;

- Стараюсь не нарушать сроков;

- Могу проконсультировать по макету;

- Всегда на связи;

- Только по безопасной сделке;

- Для меня важно оставить заказчикам хорошее впечатление от отношения, общения и самой работы, нежели просто получить деньги за проделанную услугу.

Связаться со мной можно следующий образом:

Страница "ВКонтакте" - https://vk.com/slav1k_97

Почта - [email protected]

Телеграм - Megumiha (там будет аватар салата из колбасы, так что не пугайтесь)

Мои кошельки:

ВТБ: 2200240874425271

WMZ - Z179505705370

WMR - R136055587715

✅ Или любым другим способом, которым вам будет удобно.