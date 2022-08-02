✅ Мне важно, чтобы клиент остался довольным или хотя бы удовлетворенным!
Привет! Меня зовут Вячеслав и я рекламщик или рекламист (как вам удобно).
Обучаюсь на 6 курсе специальности "реклама и связь с общественностью". Практиковался долгое время по сферам дизайна полиграфии, озвучки, а также неплох в написании текстов. Поэтому собственно и решил предоставлять свои услуги как фрилансер.
Перечень небольшая, но я постоянно стараюсь усовершенствоваться как надежный работник!
✅ Озвучка
Поскольку имеется опыт озвучивания текстов разных масштабов, могу за короткие сроки выполнить задание.
✅ Полиграфический дизайн
Разработка логотипов, визиток, упаковки продуктов, наружная реклама, маркетинг-кит (опыт небольшой, но ради клиента, готов посидеть сутками за компьютером и помучаться =)
Работаю в таких программах: Corel DRAW, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.
✅ Копирайтинг
Эта сфера услуги является последней по списку, но не последней по назначению. Имея довольно таки приличный опыт в написании текстов, готов взяться за работу той темы, которая мне ближе по интересам или задействует среднее количество символов!
Гарантия на верстку. в течении 5 дней после передачи макета дизайна или текста, я бесплатно исправлю свои ошибки, которые могли возникнуть во время работы, а также которые могли быть пропущены, а замечены позже.
✅ Забыл упомянуть о том, что после каждой 5 правки будет осуществляться дополнительная плата в размере 10%!
Ответственность:
- Готов приступить сразу после получения задания;
- Всегда довожу дело до конца;
- Стараюсь не нарушать сроков;
- Могу проконсультировать по макету;
- Всегда на связи;
- Только по безопасной сделке;
- Для меня важно оставить заказчикам хорошее впечатление от отношения, общения и самой работы, нежели просто получить деньги за проделанную услугу.
Связаться со мной можно следующий образом:
Страница "ВКонтакте" - https://vk.com/slav1k_97
Почта - [email protected]
Телеграм - Megumiha (там будет аватар салата из колбасы, так что не пугайтесь)
Мои кошельки:
- ВТБ: 2200240874425271
- WMZ - Z179505705370
- WMR - R136055587715
Желаю всем добра и успехов!
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