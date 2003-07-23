Художник/дизайнер, музыкант, хорошо знаю укр/рус/англ языки

Я - начинающий фрилансер, НО опытный художник, дизайнер одежды/персонажей, могу сделать уникальный эскиз одежды или тату, создать логотип или баннер. Так же могу заняться обработкой фото или создать свою фотографию (с обработкой) по заданной тематике. Плюс моих работ в том, что они стоят не дорого из-за нехватки опыта в сфере фриланса, но при этом могут похвастаться отличным качеством исполнения. Работаю в фотошопе.

Я - початківець фрілансер, АЛЕ досвідчений художник, дизайнер одягу / персонажів, можу зробити унікальний ескіз одягу або тату, створити логотип або банер. Так само можу зайнятися обробкою фото або створити свою фотографію (з обробкою) на задану тематику. Плюс моїх робіт в тому, що вони коштують не дорого через брак досвіду в сфері фрілансу, але при цьому можуть похвалитися відмінною якістю виконання. Працюю в фотошопі.