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Марія
Melin
Melin
19 лет
год на
фриланс
-бирже
Была
год назад
.
зделаю банер,дизайн сайта,сайт на вашу тематику(сайт делаю с Канви),логотип.
Портфолио
Все категории
Логотип для бьюти салона (лола)
1 просмотр
Банер
нет просмотров
Логотип для Диор
5 просмотров
Дизайн сайта
4 просмотра
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
$2/час
от $3
от 6 дней
#230
Дизайн сайтов
нет отзывов
$3/час
от $3
от 7 дней
#1176
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