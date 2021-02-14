Melissa_Mayer

Ретушер/Дизайнер & just a creative person

Всем привет! Могу помочь вам отретушировать ваши фото или же просто проделать с ними различные действия в Photoshop , придумать имя или логотип вашей будущей компании, а также много чего другого. Увлечений и интересов у меня очень много, среди них: литература , компьютерные игры , соцсет и , графический дизайн (в том числе рисование в цифровом формате), рисование графики (карандаш/сангина/другой мнохром) предпочитаю портреты ...

Буду рада помочь решить вам вашу задачу!