Melissa_Mayer

Ретушер/Дизайнер & just a creative person
Всем привет! Могу помочь вам отретушировать ваши фото или же просто проделать с ними различные действия в Photoshop, придумать имя или логотип вашей будущей компании, а также много чего другого. Увлечений и интересов у меня очень много, среди них: литература, компьютерные игры, соцсети, графический дизайн (в том числе рисование в цифровом формате), рисование графики (карандаш/сангина/другой мнохром) предпочитаю портреты...
Буду рада помочь решить вам вашу задачу!