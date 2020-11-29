Создам сайт, сделаю дизайн любого продукта

Занимаюсь создание сайтов с нуля. Делаю дизайн лого, баннеры, визитки и многое другое

Добрый день, обращаюсь по поводу вашего заказа " дизайнер сайтов на Тильде" - Работаю, в Figma- Работаю с Zero Block- На связи 24/7ссылки на сайты:http://yury-pak.tilda.ws/http://lendingz.tilda.ws/http://bfd44.tilda.ws/page14011415.htmlТакже есть сайты, оформленные только в Figma, то есть их дизайнhttps://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE3ODQ1MjcxMzc1Mzk4NjA0?igshid=1ltsc5fgulhoxhttps://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE4MTMzMDc4NzIzMTI3NTEx?igshid=wvowx5brbr8z