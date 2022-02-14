Контент. Таргетинг. Контекстная реклама. Видеомонтаж.
Опыт работы более 6 лет.
Ключевые навыки:
Администрирование сайтов: Wordpress, 1C-Битрикс, MODX Revolution, WebAsyst, Joomla, Tilda, и другие, в том числе самописные CMS.
Интернет-справочники - Google Business, Яндекс Справочник, 2ГИС
Контекстная Реклама в Яндекс.Директ, Google Adwords
Таргетированная реклама в соц. сетях - Одноклассники, Instagram, ВКонтакте
Adobe Photoshop, CorelDRAW
Vegas Pro
Баннерная наружная реклама
Полиграфия
Gif-баннеры
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