Контент. Таргетинг. Контекстная реклама. Видеомонтаж.

Опыт работы более 6 лет.

Ключевые навыки:

Администрирование сайтов: Wordpress, 1C-Битрикс, MODX Revolution, WebAsyst, Joomla, Tilda, и другие, в том числе самописные CMS.

Интернет-справочники - Google Business, Яндекс Справочник, 2ГИС

Контекстная Реклама в Яндекс.Директ, Google Adwords

Таргетированная реклама в соц. сетях - Одноклассники, Instagram, ВКонтакте

Adobe Photoshop, CorelDRAW

Vegas Pro

Баннерная наружная реклама

Полиграфия

Gif-баннеры