Melst

Ростислав Диденко Melst

 
24 годаУкраина/Запорожье
3 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Сделаю видеомонтаж, от которого бабочки кружат в животе:)

  • Полгода в монтаже. Делаю монтаж образовательного, рекламного, развлекательного, детского контента, видео для соц. сетей (Youtube, Instagram, Facebook, Tik Tok)

  • В работе я использую: Adobe Premiere Pro - Adobe After Effects - Adobe Photoshop - Adobe Media Encoder

  • Я предоставляю полный спектр услуг по видеообработке: видеомонтаж, цветокоррекция, саунд дизайн, сценарий видео.

  • Гарантия: Делаю первые 30-120 секунд контента бесплатно.

    Напишите мне, и мы обсудим ваш проект:)

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
LimonZerga
23 годаУкраина
год в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
год назад
Смонтировать готовое видео в краткометражный клип-рекламу.
Это лучший парень которого я знаю , лучший в своём деле. Заказ был - видео для рекламы, сам не отвечал целый день, под вечер получил видос который в лучше чем мои ожидания. 100% стоит с ним иметь дела! Серьёзный, ответственный.
Спасибо большое! Всё понятно разъяснил, оплатил в срок, приятный в общении. Рад буду поработать снова:)
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