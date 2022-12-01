Сделаю видеомонтаж, от которого бабочки кружат в животе:)
Полгода в монтаже. Делаю монтаж образовательного, рекламного, развлекательного, детского контента, видео для соц. сетей (Youtube, Instagram, Facebook, Tik Tok)
В работе я использую: Adobe Premiere Pro - Adobe After Effects - Adobe Photoshop - Adobe Media Encoder
Я предоставляю полный спектр услуг по видеообработке: видеомонтаж, цветокоррекция, саунд дизайн, сценарий видео.
Гарантия: Делаю первые 30-120 секунд контента бесплатно.
Напишите мне, и мы обсудим ваш проект:)
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
- Проста та елегантна презентація авто32 просмотра
- Анимация пса51 просмотр
- Анимация льва66 просмотров
- Анимация графика54 просмотра
- Мини мультик с сюжетом71 просмотр
- Анимация велосипедиста44 просмотра
- Реклама ремонта телефонов41 просмотр
- Анимация тяжелоатлета44 просмотра
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
год назад
Это лучший парень которого я знаю , лучший в своём деле. Заказ был - видео для рекламы, сам не отвечал целый день, под вечер получил видос который в лучше чем мои ожидания. 100% стоит с ним иметь дела! Серьёзный, ответственный.
Ответный отзыв
Спасибо большое! Всё понятно разъяснил, оплатил в срок, приятный в общении. Рад буду поработать снова:)