Memerik_Meve

Обработка фотографии и видеомонтаж не дорого

Я много лет занимаюсь обработкой фотографии и видеомонтажом. Начну с первого, обработкой фото я начал заниматься в связи с открытием нескольких пабликов во вконтакте и ведением их достаточно долгое время, в последствии я понял, что важнейшим для меня в этом ремесле является сам процесс обработки фото или создания фотоконтента, будто мемов или прочего. Я не просто занимаюсь этим, весь этот процесс приносит мне удовольствие.

Видеомонтажом я занимаюсь потому что, в свое время, снимал короткометражные фильмы и, естественно, монтировал их. Теперь у меня нет команды для такого творчества, но осталось желание работать в сфере видеомонтажа.

Я готов честно исполнить ваш заказ, за небольшую плату, если мне будет это интересно.