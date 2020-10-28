☝ Веб-сайт "под ключ"✔ ✍ Разработка ТЗ ✔ ✌ Веб-дизайн ✔ ⌛ SEO-продвижение ✔

Приветствую!

Я занимаюсь разработкой веб-сайтов, составлением технической документации и проектным менеджментом.

Работаю вместе с командой ALTERA MEDIA и партнёрами. Мы не являемся веб-студией в классическом понимании, специализируемся на предоставлении уникальных решений и комплексных интернет-услуг, для развития вашего бизнеса в сети.

Моя цель - используя индивидуальный подход вывести ваш проект на результат, что впоследствии поспособствует достижению между нами долгосрочных взаимоотношений.

ВЕБ-РАЗРАБОТКА

Хостинг, VPS серверы / VDS серверы по всему миру, SSL-сертификаты и домены со скидкой

Техническая поддержка сайта

Копирайтинг

Перевод текста (English/Русский/Українська)

Что вам необходимо знать, перед началом сотрудничества?

Наши решения, опережают ваших конкурентов и задают новые тренды!

Каждый уважающий себя предприниматель должен, стремится в интернет – мы создаём эффективные инструменты и открываем для вас дверь в онлайн-бизнес.

и открываем для вас дверь в онлайн-бизнес. Наши приоритеты - быстрота, качество и скорость принятия решений .

- . После завершающего этапа создания вашего веб-сайта, обычно наше сотрудничество продолжается в виде разработки стратегии по SEO-продвижению и/или SMM, чтоб вывести ваш бизнес в сети на новый уровень, для достижения еще более высоких результатов

Навыки

Programming Languages/Technologies

PHP, MySQL, HTML, XML, CSS, JavaScript, Ajax

Frameworks

PHP — Laravel Framework

PHP — Symfony Framework

PHP — YII2 Framework

Javascript — Angular2+

Javascript — Vue

Javascript — React

WordPress

Drupal 7/8

Simpla

Agile, SCRUM

System control

Trello, Git, VCS

Application/Web Servers

Apache, Nginx, NodeJS, PhpStorm

Testing Tools

Xdebug, PHPUnit

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Будьте внимательны, недобросовестные фрилансеры могут использовать наши работы в портфолио выдавая их за свои!

Всегда проверяйте и уточняйте у владельцев сайтов, кто им разрабатывал их ресурс или обращайтесь ко мне за подтверждением.

Все работы представленные в моем портфолио разрабатывались, либо находится на поддержке ТОЛЬКО у команды ALTERA MEDIA.

Telegram: https://t.me/a_yaremenko

Skype: andreyyaremenko1

✉ E-mail: [email protected]

https://freelancehunt.com/freelancer/Memfis.html