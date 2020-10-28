Приветствую!
Я занимаюсь разработкой веб-сайтов, составлением технической документации и проектным менеджментом.
Работаю вместе с командой ALTERA MEDIA и партнёрами. Мы не являемся веб-студией в классическом понимании, специализируемся на предоставлении уникальных решений и комплексных интернет-услуг, для развития вашего бизнеса в сети.
Моя цель - используя индивидуальный подход вывести ваш проект на результат, что впоследствии поспособствует достижению между нами долгосрочных взаимоотношений.
ВЕБ-РАЗРАБОТКА
- Составить техническое задание
- Создать прототип
- Разработать логотип
- UX/UI (разработка юзабилити)
- Проектирование интерфейсов
- Разработать дизайн сайта
- Редизайн сайта
- Адаптивная верстка
- Создать брендбук и фирменный стиль
- QA и QC тестирование сайта
- SEO продвижение
- SMM продвижение
- Хостинг, VPS серверы / VDS серверы по всему миру, SSL-сертификаты и домены со скидкой
- Техническая поддержка сайта
- Копирайтинг
- Перевод текста (English/Русский/Українська)
- Наши решения, опережают ваших конкурентов и задают новые тренды!
- Каждый уважающий себя предприниматель должен, стремится в интернет – мы создаём эффективные инструменты и открываем для вас дверь в онлайн-бизнес.
- Наши приоритеты - быстрота, качество и скорость принятия решений.
- После завершающего этапа создания вашего веб-сайта, обычно наше сотрудничество продолжается в виде разработки стратегии по SEO-продвижению и/или SMM, чтоб вывести ваш бизнес в сети на новый уровень, для достижения еще более высоких результатов
Programming Languages/Technologies
PHP, MySQL, HTML, XML, CSS, JavaScript, Ajax
Frameworks
- PHP — Laravel Framework
- PHP — Symfony Framework
- PHP — YII2 Framework
- Javascript — Angular2+
- Javascript — Vue
- Javascript — React
- WordPress
- Drupal 7/8
- Simpla
Agile, SCRUM
System control
Trello, Git, VCS
Application/Web Servers
Apache, Nginx, NodeJS, PhpStorm
Testing Tools
Xdebug, PHPUnit
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Будьте внимательны, недобросовестные фрилансеры могут использовать наши работы в портфолио выдавая их за свои!
Всегда проверяйте и уточняйте у владельцев сайтов, кто им разрабатывал их ресурс или обращайтесь ко мне за подтверждением.
Все работы представленные в моем портфолио разрабатывались, либо находится на поддержке ТОЛЬКО у команды ALTERA MEDIA.
Telegram: https://t.me/a_yaremenko
Skype: andreyyaremenko1
✉ E-mail: [email protected]