Memfis09

Андрей Яременко Memfis09

 
35 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
&#9757; Веб-сайт "под ключ"&#10004; &#9997; Разработка ТЗ &#10004; &#9996; Веб-дизайн &#10004; &#8987; SEO-продвижение &#10004;

Приветствую!

Я занимаюсь разработкой веб-сайтов, составлением технической документации и проектным менеджментом.

Работаю вместе с командой ALTERA MEDIA и партнёрами. Мы не являемся веб-студией в классическом понимании, специализируемся на предоставлении уникальных решений и комплексных интернет-услуг, для развития вашего бизнеса в сети.

Моя цель - используя индивидуальный подход вывести ваш проект на результат, что впоследствии поспособствует достижению между нами долгосрочных взаимоотношений.

 ВЕБ-РАЗРАБОТКА

ДРУГИЕ УСЛУГИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

  • Хостинг, VPS серверы / VDS серверы по всему миру, SSL-сертификаты и домены со скидкой
  • Техническая поддержка сайта
  • Копирайтинг
  • Перевод текста (English/Русский/Українська)
Что вам необходимо знать, перед началом сотрудничества?
  • Наши решения, опережают ваших конкурентов и задают новые тренды!
  • Каждый уважающий себя предприниматель должен, стремится в интернет – мы создаём эффективные инструменты и открываем для вас дверь в онлайн-бизнес.
  • Наши приоритетыбыстрота, качество и скорость принятия решений.
  • После завершающего этапа создания вашего веб-сайта, обычно наше сотрудничество продолжается в виде разработки стратегии по SEO-продвижению и/или SMM, чтоб вывести ваш бизнес в сети на новый уровень, для достижения еще более высоких результатов
Навыки     

Programming Languages/Technologies

      PHP, MySQL, HTML, XML, CSS, JavaScript, Ajax

     

Frameworks

  • PHP — Laravel Framework
  • PHP — Symfony Framework
  • PHP — YII2 Framework
  • Javascript — Angular2+
  • Javascript — Vue
  • Javascript — React
CMS system 

  • WordPress
  • Drupal 7/8
  • Simpla
Methodologies

      Agile, SCRUM     

System control

      Trello, Git, VCS

 

 Application/Web Servers

      Apache, Nginx, NodeJS, PhpStorm

     

Testing Tools

      Xdebug, PHPUnit

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Будьте внимательны, недобросовестные фрилансеры могут использовать наши работы в портфолио выдавая их за свои!

Всегда проверяйте и уточняйте у владельцев сайтов, кто им разрабатывал их ресурс или обращайтесь ко мне за подтверждением.

Все работы представленные в моем портфолио разрабатывались, либо находится на поддержке ТОЛЬКО у команды ALTERA MEDIA.

Telegram: https://t.me/a_yaremenko

Skype: andreyyaremenko1 

✉ E-mail: [email protected]

https://freelancehunt.com/freelancer/Memfis.html