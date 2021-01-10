Meneger_ok

Тестировщик ПО

В крупную IT компанию требуется тестировщик на удаленную работу.

Наша цель сделать работу с интернет ресурсами быстрой и удобной и выполняли свою

поставленную задачу. Большую часть информации с разработок и тестирования используем для устранения ошибок и

применения продвинутых алгоритмов для решения задач любого уровня сложности. Если вам интересно познавать что-то новое, при

этом зарабатывать хорошие деньги, и строить на этом успешную карьеру то значит

вам к нам. Что вы должны уметь:- Уверенно владеть ПК;- Работать в Microsoft Оffice;- Брать на себя ответственность;- Быть активным и наблюдательным; Чем вы будете заниматься:- Работать ДОМА;- Проверять тестируемый источник и искать ошибки;- Заполнять отчет и отправлять его в конце недели. Берём без опыта. Мы БЕСПЛАТНО обучаем с нуля до требований нашей компании. Работа не сложная – через неделю сможете тестировать объект за 3-5 часа. Обучение займет 3 дня с куратором. Оплата еженедельная, наши сотрудники зарабатывают в среднем 15 тис. грн/мес. и за отлично проделанную работу + премия. Обязательно заключаем договор, после положительного результата по собеседованию и начинаем работать. Для собеседования пишите нашему менеджеру в телеграмм @IT_Meneg Мы ждём вас в нашей команде.