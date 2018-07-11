MenkovNikita

Никита MenkovNikita

 
26 летУкраина/Одесса
8 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Графический дизайнер

Образование

Курсы подготовки по программам CorelDRAW, Photoshop, FlashMacromedia Одесского колледжа компьютерных технологий «Сервер» по  специализации: «Компьютерная графика и издательско-графические системы».

(в объеме 144 часа. Выпускной экзамен сдан на 10 балов из 10 по всем программам).

 

Курсы подготовки по программе 3DMAX Одесского колледжа компьютерных технологий «Сервер» по специализации: «Компьютерная графика и издательско-графические системы».

(в объеме 144 часа. Выпускной экзамен сдан на 9 балов из 10).

 

В данный момент нахожусь на обучении в Одесском Колледже Компьютерных технологий

«Сервер» на специальности «графический дизайн», 4 курс.

 

Ключевые навыки

Ответственен, исполнителен, уверенный пользователь ПК, отличное знание:

lllustrator, Photoshop, CorelDRAWFlashMacromedia3DMAX, AutoCAD, активный пользователь соц. сетей, быстро обучаем, компетентный и рассудительный, понимаю тенденции в современном дизайне, готов улучшать свои

навыки и экспериментировать.

FlashAutoCADCorelDRAWPhotoshop
Портфолио
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