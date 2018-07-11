Образование
Курсы подготовки по программам CorelDRAW, Photoshop, FlashMacromedia Одесского колледжа компьютерных технологий «Сервер» по специализации: «Компьютерная графика и издательско-графические системы».
(в объеме 144 часа. Выпускной экзамен сдан на 10 балов из 10 по всем программам).
Курсы подготовки по программе 3DMAX Одесского колледжа компьютерных технологий «Сервер» по специализации: «Компьютерная графика и издательско-графические системы».
(в объеме 144 часа. Выпускной экзамен сдан на 9 балов из 10).
В данный момент нахожусь на обучении в Одесском Колледже Компьютерных технологий
«Сервер» на специальности «графический дизайн», 4 курс.
Ключевые навыки
Ответственен, исполнителен, уверенный пользователь ПК, отличное знание:
lllustrator, Photoshop, CorelDRAW, FlashMacromedia, 3DMAX, AutoCAD, активный пользователь соц. сетей, быстро обучаем, компетентный и рассудительный, понимаю тенденции в современном дизайне, готов улучшать свои
навыки и экспериментировать.
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