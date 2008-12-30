Доска бесплатных объявлений + доска платных объявлений + смс-биллинг + доступ к контактным данным через пароль. Пишите сроки и стоимость работы, а также ссылочки на аналогичные Ваши работы. Тех.задание прилагается. Сайт с образцами http://www.nedvigimost56.ru.
- $250Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Разработать и оформить на сайт калькулятор on-line (курьерская доставка) + форма заказа+ админ. Тех.задание прилагается. Напишите стоимость работы, сроки выполнения, ссылки на подобные работы.Завершен14 лет назад
Скрипт знакомств (ваш или готовый с вашей доработкой) и его установка. Простой и расширенный поиск с фото. Виртуальный поцелуй. Открытки,поднятие анкеты в поиске,VIP(оплата через sms или webmoney). Пишите на [email protected]Закрыт15 лет назад
Скрипт знакомств (ваш или готовый с вашей доработкой) и его установка. Простой и расширенный поиск с фото. Виртуальный поцелуй. Открытки,поднятие анкеты в поиске,VIP(оплата через sms или webmoney).Завершен15 лет назад
- $500
Нужен скрипт знакомств (без дизайна) и его установка. С настройками СМС-биллинга и платежных систем. Прилагаю подробное описание. Присылайте Ваше предложение, сроки, стоимость работ, условия оплаты, ссылки на подобные работы(если есть). Оплата только через "Безопасную сделку".Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад