Meris

Мария Смирнова Meris

 
46 летРоссия/Оренбург
15 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Доски объявлений + смс-биллинг.

    $250

    Доска бесплатных объявлений + доска платных объявлений + смс-биллинг + доступ к контактным данным через пароль. Пишите сроки и стоимость работы, а также ссылочки на аналогичные Ваши работы. Тех.задание прилагается. Сайт с образцами http://www.nedvigimost56.ru.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Калькулятор on-line + форма заказа

    Разработать и оформить на сайт калькулятор on-line (курьерская доставка) + форма заказа+ админ. Тех.задание прилагается. Напишите стоимость работы, сроки выполнения, ссылки на подобные работы.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Скрипт знакомств с установкой.

    Скрипт знакомств (ваш или готовый с вашей доработкой) и его установка. Простой и расширенный поиск с фото. Виртуальный поцелуй. Открытки,поднятие анкеты в поиске,VIP(оплата через sms или webmoney). Пишите на [email protected]

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Скрипт знакомств

    Скрипт знакомств (ваш или готовый с вашей доработкой) и его установка. Простой и расширенный поиск с фото. Виртуальный поцелуй. Открытки,поднятие анкеты в поиске,VIP(оплата через sms или webmoney).

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Скрипт знакомств с установкой

    $500

    Нужен скрипт знакомств (без дизайна) и его установка. С настройками СМС-биллинга и платежных систем. Прилагаю подробное описание. Присылайте Ваше предложение, сроки, стоимость работ, условия оплаты, ссылки на подобные работы(если есть). Оплата только через "Безопасную сделку".

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
VolkOFF_new
33 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$40
10 баллов
14 лет назад
Калькулятор on-line + форма заказа
Приятный человек и заказчик, надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Замечательно справился с поставленной задачей. Сделал все оперативно, с учетом всех пожеланий. Рекомендую.
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