Merkatorz

Юрий Merkatorz

 
69 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Сайт для турагентства под ключ

    Требуется создание сайта на системе самоуправления. Важно: качественный дизайн; удобная навигация, простая система управления сайтом. Прошу вас в предложениях указывать сроки, цены и полны перечень работ.

    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт под ключ

    Нужен сайт подобие kupikupon.ru или groupon.ru. От вас подробные предложения по цене, CMS и срокам + Примеры аналогичных работ.

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Интернет-аукцион "под ключ"

    Необходима разработка интернет-аукциона с нуля и до полной реализации проекта с учетом дальнейшего апгрейда, доработок, дебага, контроля безопасности и прочего сотрудничества. От разработки фирменного стиля до запуска проекта в эксплуатацию. Из основных требований: красивый, стильный, ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт пластиковых окон

    Нужен опытный, ответственный человек.(скорее команда) Желательно имеющий опыт по сходной тематике. Сайты с глупым или шаблонным дизайном не нужны. Все должно быть красиво и качественно. Сайт должен работать быстро и быть интуитивно понятным. ...

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад