Нужен опытный, ответственный человек.(скорее команда) Желательно имеющий опыт по сходной тематике. Сайты с глупым или шаблонным дизайном не нужны. Все должно быть красиво и качественно. Сайт должен работать быстро и быть интуитивно понятным. ...