Требуется создание сайта на системе самоуправления. Важно: качественный дизайн; удобная навигация, простая система управления сайтом. Прошу вас в предложениях указывать сроки, цены и полны перечень работ.
- Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен сайт подобие kupikupon.ru или groupon.ru. От вас подробные предложения по цене, CMS и срокам + Примеры аналогичных работ.Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется создать сайт для юридической фирмы под ключ, с дизайном... Нужны предложения с ценами. сайт на подобии этого: www.maxus.suСайты «под ключ»36 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходима разработка интернет-аукциона с нуля и до полной реализации проекта с учетом дальнейшего апгрейда, доработок, дебага, контроля безопасности и прочего сотрудничества. От разработки фирменного стиля до запуска проекта в эксплуатацию. Из основных требований: красивый, стильный, ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен опытный, ответственный человек.(скорее команда) Желательно имеющий опыт по сходной тематике. Сайты с глупым или шаблонным дизайном не нужны. Все должно быть красиво и качественно. Сайт должен работать быстро и быть интуитивно понятным. ...Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт13 лет назад