Буду работать до того пока ты не останешься довольным и до того пока не влепишь 5 звезд

Как видно из заголовка главная цель - это удовлетворительная работа!

Сотрудничая со мной у тебя не будет проблем с( со ):

Предоплатой, потому что не беру её.

Мелочами. По вашему желанию могу исправить мелочи без ненужных споров и лишних денежных затрат.

Сроком. Всегда вовремя!

И давай немного о себе. Живу в городе влюбленных, в Ашхабаде. В течении года учился в международной IT академии - ITEA. Это Британская IT компания, образовательный центр, конечно же в области IT. Закончил курсы по:

Могу верстать адаптивно и по методологии БЭМ.

Мой github.

Связь: