Meshhur

Мешхур Meshhur

 
24 года
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Буду работать до того пока ты не останешься довольным и до того пока не влепишь 5 звезд

Как видно из заголовка главная цель - это удовлетворительная работа!

Сотрудничая со мной у тебя не будет проблем с( со ):

  • Предоплатой, потому что не беру её.

  • Мелочами. По вашему желанию могу исправить мелочи без ненужных споров и лишних денежных затрат.

  • Сроком. Всегда вовремя!

И давай немного о себе. Живу в городе влюбленных, в Ашхабаде. В течении года учился в международной IT академии - ITEA. Это Британская IT компания, образовательный центр, конечно же в области IT. Закончил курсы по:

  1. HTML5/CSS3

  2. JavaScript(base)

  3. JavaScript(advanced)

  4. Frontend(advanced)

  5. React.js

Могу верстать адаптивно и по методологии БЭМ.

Мой github.

Связь:

  1. Telegram - @a_meshhur06

  2. email - [email protected]