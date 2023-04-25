Буду работать до того пока ты не останешься довольным и до того пока не влепишь 5 звезд
Как видно из заголовка главная цель - это удовлетворительная работа!
Сотрудничая со мной у тебя не будет проблем с( со ):
Предоплатой, потому что не беру её.
Мелочами. По вашему желанию могу исправить мелочи без ненужных споров и лишних денежных затрат.
Сроком. Всегда вовремя!
И давай немного о себе. Живу в городе влюбленных, в Ашхабаде. В течении года учился в международной IT академии - ITEA. Это Британская IT компания, образовательный центр, конечно же в области IT. Закончил курсы по:
Могу верстать адаптивно и по методологии БЭМ.
Мой github.
Связь:
Telegram - @a_meshhur06
email - [email protected]
Портфолио
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