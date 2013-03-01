Личные качества:
Коммуникабельность, целеустремленность, высокая работоспособность. ответственный подход.
Интерес к работе, стремление к познанию нового, лёгкая обучаемость.
Уровень образования:
Среднее специальное. Специальность: Художник-оформитель.
Опыт работы:
Продавец-консультант (диски CD, MP3, DVD, игры)
Продавец-консультант (мебель)
Продавец-консультант (одежда, текстиль, обувь)
Администратор магазина одежда, текстиль, обувь)
Художник-оформитель в рекламной мастерской ( выполнение наружной рекламы, световых коробов, баннеров, стендов, вывесок)
Увлекаюсь фотографией. Имеется опыт в фотосъемке свадеб, корпоративов, клубной и предметной фотосъемки, так же обработке.
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Обработка фотографий
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Фотосъемка
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