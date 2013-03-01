Личные качества:

Коммуникабельность, целеустремленность, высокая работоспособность. ответственный подход.

Интерес к работе, стремление к познанию нового, лёгкая обучаемость.

Уровень образования:

Среднее специальное. Специальность: Художник-оформитель.

Опыт работы:

Продавец-консультант (диски CD, MP3, DVD, игры)

Продавец-консультант (мебель)

Продавец-консультант (одежда, текстиль, обувь)

Администратор магазина одежда, текстиль, обувь)

Художник-оформитель в рекламной мастерской ( выполнение наружной рекламы, световых коробов, баннеров, стендов, вывесок)

Увлекаюсь фотографией. Имеется опыт в фотосъемке свадеб, корпоративов, клубной и предметной фотосъемки, так же обработке.