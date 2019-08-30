MetMark

Марк MetMark

 
27 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад

Программист с опытом работы 2 года. Закончил колледж с отличием. Владею языками C++, Visual Basic а также Pascal. Пишу desktop приложения для автоматизации и облегчения работы с продукцией от Microsoft такой, как Word, Excel.

Редактура и корректировка текстов, статей также входят в список выполняемой мною работы; занимаюсь написанием продающих текстов, постов в социальных сетях и их редактированием. 

На профессиональном уровне владею русским, украинским и английским языками.

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Отзывы заказчиков

kvasilina
Василина 
23 года
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Рерайт 7 статей
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