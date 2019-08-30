Программист с опытом работы 2 года. Закончил колледж с отличием. Владею языками C++, Visual Basic а также Pascal. Пишу desktop приложения для автоматизации и облегчения работы с продукцией от Microsoft такой, как Word, Excel.
Редактура и корректировка текстов, статей также входят в список выполняемой мною работы; занимаюсь написанием продающих текстов, постов в социальных сетях и их редактированием.
На профессиональном уровне владею русским, украинским и английским языками.
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10 баллов
6 лет назад
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