Программист с опытом работы 2 года. Закончил колледж с отличием. Владею языками C++, Visual Basic а также Pascal. Пишу desktop приложения для автоматизации и облегчения работы с продукцией от Microsoft такой, как Word, Excel.

Редактура и корректировка текстов, статей также входят в список выполняемой мною работы; занимаюсь написанием продающих текстов, постов в социальных сетях и их редактированием.

На профессиональном уровне владею русским, украинским и английским языками.