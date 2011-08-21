Необходимо организовать на сайте приём платежей через платёжную систему OnPay (http://www.onpay.ru/). Сайт на Perl. Жду предложений
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Есть картинка с иконками (кнопками) платёжных систем, пример: http://s.qip.ru/302N7vF.jpg (оригинал в png с прозрачным фоном, предоставлю исполнителю) - нужно, во-первых, сделать все иконки одиночными; во-вторых, нарисовать такие же иконки (кнопки) для следующих платёжных систем: AlertPay, ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен12 лет назад
Собственно, необходимо интегрировать платёжную систему INTERKASSA в файлообменный сервис, написанный на языке Perl. Желателен опыт в этой сфере. Жду предложений.Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
В общем, есть сайт, работающий на таком же движке: http://xlink.me/ ; также есть свёрстанный дизайн в виде HTML-страниц (3 шт.) и графических элементов. Нужно как-то это всё объединить. Жду предложений.Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо "допилить" скрипт сервиса коротких ссылок. Скрипт приобретён у конторы Sibsoft (sibsoft.net), выглядит так: http://xlink.me/ . Написан на Perl (вроде как) Что необходимо: 1. Сделать возможным добавлять (укорачивать) сразу несколько ссылок. То есть чтобы можно было вставлять в ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
В общем, ситуация такая. Есть файлообменник Turbobit.net, он позволяет создать на своей базе собственный файлообменник, а точнее просто прикрепить свой домен и немного пошаманить над оформлением (есть что-то типа визуального редактора + несколько готовых тем ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Ситуация следующая: Есть сервер, установлена панель Kloxo. Пытался настроить собственные (дочерние) DNS - ничего не выходит (был опыт на WHM/cPanel - без проблем). При использовании DNS-серверов регистратора домена всё нормально, то есть появляется дефолтовая страница Kloxo. В ...Настройка сервера/ПО1 исполнительЗавершен12 лет назад
В общем, есть сервер, нужно установить бесплатную панель управления хостингом Kloxo. Сам чего-то не справился, надеюсь на помощь.Настройка сервера/ПО8 заявокЗавершен12 лет назад