Metalasis

Конев Metalasis

 
35 летРоссия/Чусовой
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Унифицированные иконки платёжных систем

    Есть картинка с иконками (кнопками) платёжных систем, пример: http://s.qip.ru/302N7vF.jpg (оригинал в png с прозрачным фоном, предоставлю исполнителю) - нужно, во-первых, сделать все иконки одиночными; во-вторых, нарисовать такие же иконки (кнопки) для следующих платёжных систем: AlertPay, ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • "Натянуть" дизайн на сайт.

    В общем, есть сайт, работающий на таком же движке: http://xlink.me/ ; также есть свёрстанный дизайн в виде HTML-страниц (3 шт.) и графических элементов. Нужно как-то это всё объединить. Жду предложений.

    HTML
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработать скрипт

    Необходимо "допилить" скрипт сервиса коротких ссылок. Скрипт приобретён у конторы Sibsoft (sibsoft.net), выглядит так: http://xlink.me/ . Написан на Perl (вроде как) Что необходимо: 1. Сделать возможным добавлять (укорачивать) сразу несколько ссылок. То есть чтобы можно было вставлять в ...

    HTMLPerl
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Доработка дизайна

    $100

    В общем, ситуация такая. Есть файлообменник Turbobit.net, он позволяет создать на своей базе собственный файлообменник, а точнее просто прикрепить свой домен и немного пошаманить над оформлением (есть что-то типа визуального редактора + несколько готовых тем ...

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Настройка DNS на сервере

    $50

    Ситуация следующая: Есть сервер, установлена панель Kloxo. Пытался настроить собственные (дочерние) DNS - ничего не выходит (был опыт на WHM/cPanel - без проблем). При использовании DNS-серверов регистратора домена всё нормально, то есть появляется дефолтовая страница Kloxo. В ...

    cPanel
    Настройка сервера/ПО1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад
Отзывы фрилансеров
developers
Алексей 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$200
10 баллов
10 лет назад
Интеграция интеркассы в файлообменник на perl
В очередной раз спасибо Алексею за работу, приятно было работать. Искренне рекомендую к сотрудничеству.
По моим впечатлениям Алексей настоящий профессионал - работает быстро и чётко, без лишних вопросов. Кроме того он очень приятный в общении человек. Рекомендую!
Ответный отзыв
developers
Алексей 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$200
10 баллов
10 лет назад
Интеграция платёжной системы OnPay
Спасибо Алексею за работу, приятно было работать. Искренне рекомендую к сотрудничеству.
Алексей выполнил работу на отлично, я очень доволен.
Ответный отзыв
SteamChild
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$15
10 баллов
12 лет назад
Унифицированные иконки платёжных систем
Спасибо за заказ, все отлично! Алексей мгновенно выплатил деньги после сдачи работы, с небольшим, но ОЧЕНЬ приятным бонусом :) От сотрудничества получил огромное удовольствие, всем рекомендую!
Работа выполнена очень быстро, качественно и за весьма скромную сумму. Прямо сказка! :)
Ответный отзыв
DiAmon
34 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$70
10 баллов
12 лет назад
Доработать скрипт
Отличный, адекватный и очень приятный в общении человек. Мне повезло поработать на него, чего и остальным желаю!
Ну, Дмитрий произвёл на меня самое что ни на есть благоприятное впечатление: во-первых - исключительно приятный в общении человек; во-вторых - настоящий профессионал. Справился с задачей (не слишком простой, это факт) на ура. Теперь я точно и наверняка знаю, к кому обращаться в случае... чего }:o)
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ukradmin
47 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Настройка DNS на сервере
Приятный адекватный заказчик
Работа исполнена профессионально, в кратчайшие сроки.
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