MetazoanClock

Данил MetazoanClock

 
34 года
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Создание, верстка сайтов, лендингов, одностраничников.

Примеры работ

1. https://metazoanclock.github.io/Portfolio-1/

2. https://metazoanclock.github.io/Portfolio-2/

3. https://metazoanclock.github.io/Portfolio-3/

4. https://metazoanclock.github.io/Portfolio-4/

Телеграмм

https://t.me/MetazoanClock

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Отзывы заказчиков

Sanek196rus
Александр 
34 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
4 года назад
Сделать верстку сайта
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