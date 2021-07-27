Создание, верстка сайтов, лендингов, одностраничников.
Примеры работ
1. https://metazoanclock.github.io/Portfolio-1/
2. https://metazoanclock.github.io/Portfolio-2/
3. https://metazoanclock.github.io/Portfolio-3/
4. https://metazoanclock.github.io/Portfolio-4/
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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
4 года назад
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!