Здравствуйте, меня зовут Евгений, я занимаюсь видеосъёмкой и видеомонтажом около 2 лет. Мои проекты разного направления, как от творческих
видеороликов, созданных по собственно написанным сценариям или сценариям
созданных в команде, до коммерческих видео, решающих поставленные задачи
заказчика. Для решения поставленных задач я использую специализированные программ. Это программы не линейного монтажа: Adobe
Premiere, программы для создания
эффектов, обработки фотографии - After Effects, Photoshop. А также множество
сопутствующих дополнительных программ. Я по-настоящему увлечен миром кинопроизводства и всей медиа индустрии в целом, поэтому занимаясь созданием видео для меня открывается
возможность внести частичку себя в столь большую и прекрасную творческую
отрасль мира.