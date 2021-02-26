Занимаюсь видеосъёмкой и видеомонтажом около 2 лет

Здравствуйте, меня зовут Евгений, я занимаюсь видеосъёмкой и видеомонтажом около 2 лет. Мои проекты разного направления, как от творческих

видеороликов, созданных по собственно написанным сценариям или сценариям

созданных в команде, до коммерческих видео, решающих поставленные задачи

заказчика. Для решения поставленных задач я использую специализированные программ. Это программы не линейного монтажа: Adobe

Premiere, программы для создания

эффектов, обработки фотографии - After Effects, Photoshop. А также множество

сопутствующих дополнительных программ. Я по-настоящему увлечен миром кинопроизводства и всей медиа индустрии в целом, поэтому занимаясь созданием видео для меня открывается

возможность внести частичку себя в столь большую и прекрасную творческую

отрасль мира.