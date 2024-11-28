Привіт! Мене звати Михайло. З 2022 року я активно займаюся дизайном та розробкою сайтів під ключ. Живу я в прекрасному Закарпатті, де мене надихає природа та свіже повітр’я, і це допомагає бути щасливими і ефективними в роботі. Розробляю сайти на Webflow .
Переваги Webflow
- SEO
Створювання XML -картку сайту.
Вставляння Open Graph-розмітку .
Генерування URL на основі шаблонів зі змінними
Додаванням вручну мета-тегів ,url-сторінок та інших важливих seo атрибутів ,включаючи alt -теги зображень
- Чистий ,семантичний код
Webflow базується безпосередньо на HTML і CSS ,кінцевим результатом є чиста семантична розмітка
- Високопродуктивний хостинг
Глобально розповсюджений хостинговий стек Webflow на базі Aws забезпечує безперебійну роботу вашого сайту.
-Гнучка cms
Портфолио
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