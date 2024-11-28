Розробник сайтів під ключ,Webflow,Figma

Привіт! Мене звати Михайло. З 2022 року я активно займаюся дизайном та розробкою сайтів під ключ. Живу я в прекрасному Закарпатті, де мене надихає природа та свіже повітр’я, і це допомагає бути щасливими і ефективними в роботі. Розробляю сайти на Webflow .

Переваги Webflow

- SEO

Створювання XML -картку сайту.

Вставляння Open Graph-розмітку .

Генерування URL на основі шаблонів зі змінними

Додаванням вручну мета-тегів ,url-сторінок та інших важливих seo атрибутів ,включаючи alt -теги зображень

- Чистий ,семантичний код

Webflow базується безпосередньо на HTML і CSS ,кінцевим результатом є чиста семантична розмітка

- Високопродуктивний хостинг

Глобально розповсюджений хостинговий стек Webflow на базі Aws забезпечує безперебійну роботу вашого сайту.

-Гнучка cms