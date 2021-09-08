Скачать 3 сайта avito.ru n1.ru ciam.ru С параметрами: Новосибирск Купить Коммерческая недвижимость Тип:Торговое или Универсальное от 2000000 до 10000000 Спарсить. Преобразовать адрес в формат ФИАС В 1С создать справочник Объявления с реквизитами: Источник Ссылка Адрес Площадь Цена Описание ДатаСкачивания Создать отчет, показывающий объявления в сшитом виде Сшить по параметрам адрес и площадь+-1м Выбор периода скачивания(если разные, то брать ...