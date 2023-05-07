Здравствуйте!
Меня зовут Мария, я графический дизайнер
Моя специализация:
логотипы,
фирменный стиль,
иллюстрации,
креативы для социальных сетей,
баннеры,
полиграфический дизайн
Я люблю создавать уникальный и яркий дизайн, который поможет вашему бренду выделиться на фоне конкурентов.
Моя цель - сделать так, чтобы ваша компания была запоминающейся и узнаваемой.
Я обладаю пониманием того, что даже самая маленькая деталь может повлиять на впечатление о вашем бренде. Поэтому каждый мой проект выполняется с большой тщательностью и вниманию к деталям. Обратившись ко мне вы получите креативный и стильный дизайн, который точно понравится Вам и вашим клиентам.
Не упустите возможность выделиться среди конкурентов и свяжитесь со мной прямо сейчас!
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Дизайн наклеек1 просмотр
- Календарь настенный блочный1 просмотр
- Визитка и карта клиента для бьюти-мастеранет просмотров
- Event-агенствонет просмотров
- Логотип для мясной продукциинет просмотров
- Логотип для IT компании1 просмотр
- Логотип для загородного клуба2 просмотра
- Стикер для телеграм2 просмотра
- Логотип для воздухоплавательного ежегодного мероприятиянет просмотров
- Логотип для бренда сантехникинет просмотров