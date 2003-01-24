Монтаж видео
Привет, заказчик 💬
Я готова помочь тебе сделать качественную и интересную видеоработу, которая будет соответствовать твоим требованиям. Занимаюсь съемкой и монтажем видео уже около 2-х лет. Работаю в Adobe Premiere Pro и Adobe After Effects. Дополнительно изучала Blender и Adobe Photoshop. Прислушиваюсь к мнению заказчика по поводу правок и прочего.
Могу, умею, практикую:
- Простая нарезка видео, фото с переходами (под музыку)
- Наложение эффектов разной сложности (от хромакея до 3D трекинга)
- Создание видео без готового "сырья" (с помощью стоковых видео, фото)
- Владею английским на уровне В2 (сертифицированный), поэтому могу браться за работы, которые этого требуют
- Творческий подход, чтобы помочь с концепцией при необходимости
- Технический подход, чтобы всё было так, как это видишь именно ты
- Создание видео 3D моделей при необходимости
- Фоторедактирование
Мои контакты
- Email: [email protected]
- Telegram: @mibersar
Возраст
Я беру обязательство не "кидать" тебя и довести работу до конца, к чему эти стереотипы? 廊
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$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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Портфолио
- Пример анимации с использованием 3D трекинга35 просмотров
Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
2 года назад
Виктория, очень быстро выполнила заказ, качественно и без ошибок. Была на связи всегда. В задании было необходимо перенести текст с фото, однако на самих фотографиях было ошибок, Виктория их убрала, за что ей большое спасибо. Так как если не она, эти бы ошибки увидели наши клиенты... Советую Викторию, как ответственного и экспертного исполнителя. Поэтому в дальнейшем собираюсь с ней сотрудничать!
Ответный отзыв
Четко проставил задачу, на вопросы отвечал развёрнуто и быстро. Крайне рекомендую заказчика!
$8
10 баллов
2 года назад
Виктория, очень быстро выполнила заказ, качественно и без ошибок. Также выполнила просьбу по проекту, за что ей очень сильно благодарен. Советую Викторию, как ответственного и экспертного исполнителя. Поэтому в дальнейшем собираюсь с ней сотрудничать!
Ответный отзыв
Всегда был на связи и координировал работу. Рекомендую!