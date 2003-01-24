Mibersar

Виктория Беккер Mibersar

 
18 летУкраина/Одесса
2 года на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Монтаж видео

Привет, заказчик 💬

Я готова помочь тебе сделать качественную и интересную видеоработу, которая будет соответствовать твоим требованиям. Занимаюсь съемкой и монтажем видео уже около 2-х лет. Работаю в Adobe Premiere Pro и Adobe After Effects. Дополнительно изучала Blender и Adobe Photoshop. Прислушиваюсь к мнению заказчика по поводу правок и прочего.

Могу, умею, практикую:

  • Простая нарезка видео, фото с переходами (под музыку)
  • Наложение эффектов разной сложности (от хромакея до 3D трекинга)
  • Создание видео без готового "сырья" (с помощью стоковых видео, фото)
  • Владею английским на уровне В2 (сертифицированный), поэтому могу браться за работы, которые этого требуют
  • Творческий подход, чтобы помочь с концепцией при необходимости
  • Технический подход, чтобы всё было так, как это видишь именно ты
  • Создание видео 3D моделей при необходимости
  • Фоторедактирование

Мои контакты 

Буду рада эксперементальным и неординарным заказам, которые помогут вырасти как специалисту и научиться чему-то новому

Возраст 

Я беру обязательство не "кидать" тебя и довести работу до конца, к чему эти стереотипы? 廊

PhotoshopAfter Effects
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
rudy_vova
20 летРоссия
2 года в сервисе
Был
год назад
$2
10 баллов
2 года назад
Необходимо перенести текст с фото карточки товара в текстовый формат
Виктория, очень быстро выполнила заказ, качественно и без ошибок. Была на связи всегда. В задании было необходимо перенести текст с фото, однако на самих фотографиях было ошибок, Виктория их убрала, за что ей большое спасибо. Так как если не она, эти бы ошибки увидели наши клиенты... Советую Викторию, как ответственного и экспертного исполнителя. Поэтому в дальнейшем собираюсь с ней сотрудничать!
Четко проставил задачу, на вопросы отвечал развёрнуто и быстро. Крайне рекомендую заказчика!
Ответный отзыв
rudy_vova
20 летРоссия
2 года в сервисе
Был
год назад
$8
10 баллов
2 года назад
Необходимо убрать водяные знаки с фотогрфий
Виктория, очень быстро выполнила заказ, качественно и без ошибок. Также выполнила просьбу по проекту, за что ей очень сильно благодарен. Советую Викторию, как ответственного и экспертного исполнителя. Поэтому в дальнейшем собираюсь с ней сотрудничать!
Всегда был на связи и координировал работу. Рекомендую!
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