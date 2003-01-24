Виктория, очень быстро выполнила заказ, качественно и без ошибок. Была на связи всегда. В задании было необходимо перенести текст с фото, однако на самих фотографиях было ошибок, Виктория их убрала, за что ей большое спасибо. Так как если не она, эти бы ошибки увидели наши клиенты... Советую Викторию, как ответственного и экспертного исполнителя. Поэтому в дальнейшем собираюсь с ней сотрудничать!