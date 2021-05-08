WEB-DESIGN, ПРОТОТИПЫ, АДАПТИВ

Приветствую! Меня зовут Михаил, и я UX/UL дизайнер из Нижнего Новгорода.

Имею большой опыт в разработке UX & UI дизайна для web и mobile проектов. На протяжении 5 лет работал в веб-студии. Сейчас полное время занимает фриланс.

Качественный UX & UI дизайн:

Сайтов, Стартапов, Интерфейсов, Дашбордов, Мобильных приложений, Лендингов, Интернет магазинов

За последний год разработал более 100 проектов от небольших презентационных сайтов до крупных веб платформ, стартапов, магазинов.

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Работаю с физическими и юридическими лицами. ( С контрактом и без ).

Большой опыт работы в команде.

Доступен для связи по любым каналам.

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Вы платите за результат!

Не беру предоплат.

Мне нужны отзывы

Поэтому готов быстро и качественно выполнить любой проект!

Связь со сной

Viber 89049047751

Телега @Siriusli_q