WEB-DESIGN, ПРОТОТИПЫ, АДАПТИВ
Приветствую!Меня зовут Михаил, и я UX/UL дизайнер из Нижнего Новгорода.
Имею большой опыт в разработке UX & UI дизайна для web и mobile проектов. На протяжении 5 лет работал в веб-студии. Сейчас полное время занимает фриланс.
Качественный UX & UI дизайн:Сайтов, Стартапов, Интерфейсов, Дашбордов, Мобильных приложений, Лендингов, Интернет магазинов
За последний год разработал более 100 проектов от небольших презентационных сайтов до крупных веб платформ, стартапов, магазинов.
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- Работаю с физическими и юридическими лицами. ( С контрактом и без ).
- Большой опыт работы в команде.
- Доступен для связи по любым каналам.
Вы платите за результат!Не беру предоплат.
Мне нужны отзывыПоэтому готов быстро и качественно выполнить любой проект!
Связь со сной[email protected]
Viber 89049047751
Телега @Siriusli_q
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