Michael28

Михаил Michael28

 
31 годРоссия/Нижний Новгород
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
WEB-DESIGN, ПРОТОТИПЫ, АДАПТИВ

Приветствую!

Меня зовут Михаил, и я UX/UL дизайнер из Нижнего Новгорода.

Имею большой опыт в разработке UX & UI дизайна для web и mobile проектов. На протяжении 5 лет работал в веб-студии. Сейчас полное время занимает фриланс.

Качественный UX & UI дизайн:

Сайтов, Стартапов, Интерфейсов, Дашбордов, Мобильных приложений, Лендингов, Интернет магазинов

За последний год разработал более 100 проектов от небольших презентационных сайтов до крупных веб платформ, стартапов, магазинов.

Начать сотрудничество

  • Работаю с физическими и юридическими лицами. ( С контрактом и без ).
  • Большой опыт работы в команде.
  • Доступен для связи по любым каналам.

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Вы платите за результат!

Не беру предоплат.

Мне нужны отзывы

Поэтому готов быстро и качественно выполнить любой проект!

Связь со сной

[email protected]

Viber 89049047751

Телега @Siriusli_q

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
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Отзывы заказчиков
ofytov
Олег 
53 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
$20
10 баллов
3 года назад
Прототип для сайта
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!