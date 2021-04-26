Предприятие Placet Group OÜ основанное еще в 2005г, которое начало свою работу в сфере быстрых кредитов под брендом SMS Money в 2007г и работает по сей день, являясь одним из старейших в Эстонии по выдаче смс кредитов. В 2008г добавили новую услугу - кредит под залог автомобиля (autokiirlaen) В 2009г вышли на рынок с новым брендом SMS Raha , который также работает в сфере быстрых кредитов,

также появился на рынке Laen.ee который занимается потребительскими,- поручительскими и кредитами под залог недвижимости. В 2010г

открыли филиал в Литве, где используем торговую марку SMSPinigai.lt и в 2011г добавили еще один бренд Paskolos.lt который более известен в выдаче потребительских кредитов и кредитов под залог недвижимости