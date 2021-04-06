Mig-31

Андрей Mig-31

 
45 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Ивасюк Андрей

﻿Вёрстка сайтов. Валидный и качественный код. БЭМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5, JavaScript, jQuery.

Все будет выполнено только качественно и в срок.

МОЯ ЗАДАЧА - ПРЕДОСТАВИТЬ ЛУЧШУЮ УСЛУГУ!

ЕСЛИ ВАМ НУЖНО

  • Высокое качество работы;
  • Адекватная цена);
  • Tочное соблюдение сроков;
  • Быстрое внесение изменений;
  • Поддержка;
  • Редизайн;
ВЫ ПОПАЛИ ПО АДРЕСУ

Я ПРЕДЛАГАЮ

  • Верстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.
  • Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD
  • Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина
  • CSS3\JS, анимация сайтов
  • Профессиональное обслуживание, наполнение, поддержка сайтов и интернет-магазинов.
  • Верстка главной страницы от 30$;
  • Верстка внутренних страниц от 5$;
  • Верстка посадочных страниц от 35$;
  • Исправления и доработки чужих проектов от 5$;
  • Консультации;
Предоставляю гарантию на выполненную работу. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Работаю без предоплаты.

Готов приступить уже

Всегда довожу дело до конца

Не нарушаю сроков

Всегда на связи

Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SASS, Flexbox, БЭМ.

ЕСЛИ ВАС ВСЕ УСТРАИВАЕТ - БУДУ РАД СОТРУДНИЧЕСТВУ

Портфолио