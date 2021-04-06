Ивасюк Андрей

﻿Вёрстка сайтов. Валидный и качественный код. БЭМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5, JavaScript, jQuery.

Все будет выполнено только качественно и в срок.

МОЯ ЗАДАЧА - ПРЕДОСТАВИТЬ ЛУЧШУЮ УСЛУГУ!

ЕСЛИ ВАМ НУЖНО

Высокое качество работы;

Адекватная цена);

Tочное соблюдение сроков;

Быстрое внесение изменений;

Поддержка;

Редизайн;

Я ПРЕДЛАГАЮ

Верстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.

Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD

Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина

CSS3\JS, анимация сайтов

Профессиональное обслуживание, наполнение, поддержка сайтов и интернет-магазинов.

Верстка главной страницы от 30$;

Верстка внутренних страниц от 5$;

Верстка посадочных страниц от 35$;

Исправления и доработки чужих проектов от 5$;

Консультации;

. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Работаю без предоплаты.

Готов приступить уже

Всегда довожу дело до конца

Не нарушаю сроков

Всегда на связи

Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SASS, Flexbox, БЭМ.

ЕСЛИ ВАС ВСЕ УСТРАИВАЕТ - БУДУ РАД СОТРУДНИЧЕСТВУ