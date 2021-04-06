Ивасюк Андрей
Вёрстка сайтов. Валидный и качественный код. БЭМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5, JavaScript, jQuery.
Все будет выполнено только качественно и в срок.
МОЯ ЗАДАЧА - ПРЕДОСТАВИТЬ ЛУЧШУЮ УСЛУГУ!
ЕСЛИ ВАМ НУЖНО
- Высокое качество работы;
- Адекватная цена);
- Tочное соблюдение сроков;
- Быстрое внесение изменений;
- Поддержка;
- Редизайн;
Я ПРЕДЛАГАЮ
- Верстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.
- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD
- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина
- CSS3\JS, анимация сайтов
- Профессиональное обслуживание, наполнение, поддержка сайтов и интернет-магазинов.
- Верстка главной страницы от 30$;
- Верстка внутренних страниц от 5$;
- Верстка посадочных страниц от 35$;
- Исправления и доработки чужих проектов от 5$;
- Консультации;
Работаю без предоплаты.
Готов приступить уже
Всегда довожу дело до конца
Не нарушаю сроков
Всегда на связи
Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SASS, Flexbox, БЭМ.
ЕСЛИ ВАС ВСЕ УСТРАИВАЕТ - БУДУ РАД СОТРУДНИЧЕСТВУ
Портфолио
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