Migel_Toro

Михаил Быков Migel_Toro

 
37 летРоссия/Пермь
11 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Описание онлайн-казино

    $2

    Нужно написать пачку обзоров онлайн-казино. Ищу авторов знакомых с тематикой. Присылайте ссылки на работы в этой тематике.

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Статьи о депозитных предложениях банков России

    Для написания 100 - 120 статей на депозитную и кредитную тематики, требуется человек с опытом работы в банке (либо кредитным брокером) и хорошим знанием русского языка. Часть статей будет аналитического характера, поэтому компетенция обязательна. Оплата: 100 ...

    Копирайтинг25 заявок
    Закрыт
    11 лет назад