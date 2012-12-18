Migel_Toro

Для написания 100 - 120 статей на депозитную и кредитную тематики, требуется человек с опытом работы в банке (либо кредитным брокером) и хорошим знанием русского языка. Часть статей будет аналитического характера, поэтому компетенция обязательна. Оплата: 100 ...