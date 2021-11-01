Актёр, музыкант, переводчик.

Эмоциональный, адаптирующийся, фантазирующий человек, со специфичным голосом. За спиной 4 года обучения актёрскому мастерству на специалитет.

Знаю английский язык на B1-B2, умею играть на гитаре\фортепиано, занимаюсь сочинительством. Развиты вокальные данные.

Имею опыт работы на большой сцене Молодёжного Театра Алтая имени В.С. Золотухина. Был опыт работы с главным хореографом-постановщиком "Танцев со звёздами" Родионом Барышевым, который приезжал вместе с творческой лабораторией в наш театр (играл главную роль в его эскизе).

Готов участвовать как актёр для ваших проектов, но как на подработку, либо разово(для сьемки в рекламе, либо роликов для соц-сетей, фильмах, короткометражках).

Люблю участвовать в любой озвучке, особенно связанной с перевоплощением в персонажей.