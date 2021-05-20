MihailDonskoyCOK

Немного о нас: Мы СОК (Современное Общество Копирайтеров), изготавливаем только
полезный и свежий контент. Пусть мы еще молодая, но уже целеустремленная
команда.
Наши партнеры могут думать о Теории вероятности Эйнштейна, погоде в Доминикане
на вторник или вспоминать какое же молоко жена просила купить сегодня вечером.
И совершенно не думать о своих продающих текстах. О них думаем мы, ведь эта
наша работа! Так же наша работа думать о соблюдении сроков, уникальности,
восприятии текста и еще куче всякой неинтересной вам ерунды. Большая команда
универсальных авторов, во главе с опытным редактором – предводителем выдаст вам
сочный, вкусный, свежий контент, от чтения которого сложно будет оторваться.
Современный бизнес направлен на максимальную скорость и удобство для конечного
потребителя. Наша, как и ваша цель, максимально комфортно, оказать свои
потребителю. Мы точно избавим вас от сложности выбора
фрилансера под каждый проект, необходимости редактуры текста, мыслей о
надежности партнера. Благодаря универсальности наших авторов, вам достаточно
задать только основные параметры и получить на выходе свежий, не сушащий глаза
текст.
Вы можете ознакомится с работами наших авторов. Вам достаточно перейти по одной из следующих ссылок:
- https://drive.google.com/file/d/1FcM1Z0hFgfbUasjLzTkdpLLNWk9D4noW/view?usp=sharing
- https://drive.google.com/file/d/13lhOVdPH1i9_FqLKQ14nbYsA9C99x2XT/view?usp=sharing
- https://drive.google.com/file/d/1J2yNVR3kc6Mv_SZUL_8B35AgmXoDT7xw/view?usp=sharing
Оплату, за наши услуги вы можете перевести, как только будет готов материал. В
случае если понадобится внесение правок, будем вносить пока вас это не устроит
окончательно.
- Мы вам предлагаем свои услуги по незначительной цене: от 80 руб. за 1000 знаков, без
пробелов за услуги по копирайтингу;
- Уникальность текста не менее 90%;
- Отсутствие грамматических, пунктуационных ошибок;
- Легко читающийся, креативный текст.
Оплату наших услуг вы можете осуществить на переводом на карту.
Контакты для связи с нами:
e-mail: [email protected]
telegram: @BAD_MED
Я на связи в любое время, обращайтесь.
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С уважением руководитель СОК Донской Михаил Витальевич