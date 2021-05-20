MihailDonskoyCOK

Приносим только пользу

Немного о нас: Мы СОК (Современное Общество Копирайтеров), изготавливаем только

полезный и свежий контент. Пусть мы еще молодая, но уже целеустремленная

команда.

Наши партнеры могут думать о Теории вероятности Эйнштейна, погоде в Доминикане

на вторник или вспоминать какое же молоко жена просила купить сегодня вечером.

И совершенно не думать о своих продающих текстах. О них думаем мы, ведь эта

наша работа! Так же наша работа думать о соблюдении сроков, уникальности,

восприятии текста и еще куче всякой неинтересной вам ерунды. Большая команда

универсальных авторов, во главе с опытным редактором – предводителем выдаст вам

сочный, вкусный, свежий контент, от чтения которого сложно будет оторваться.

Современный бизнес направлен на максимальную скорость и удобство для конечного

потребителя. Наша, как и ваша цель, максимально комфортно, оказать свои

потребителю. Мы точно избавим вас от сложности выбора

фрилансера под каждый проект, необходимости редактуры текста, мыслей о

надежности партнера. Благодаря универсальности наших авторов, вам достаточно

задать только основные параметры и получить на выходе свежий, не сушащий глаза

текст.

Вы можете ознакомится с работами наших авторов. Вам достаточно перейти по одной из следующих ссылок:

- https://drive.google.com/file/d/1FcM1Z0hFgfbUasjLzTkdpLLNWk9D4noW/view?usp=sharing

- https://drive.google.com/file/d/13lhOVdPH1i9_FqLKQ14nbYsA9C99x2XT/view?usp=sharing

- https://drive.google.com/file/d/1J2yNVR3kc6Mv_SZUL_8B35AgmXoDT7xw/view?usp=sharing

Оплату, за наши услуги вы можете перевести, как только будет готов материал. В

случае если понадобится внесение правок, будем вносить пока вас это не устроит

окончательно.

- Мы вам предлагаем свои услуги по незначительной цене: от 80 руб. за 1000 знаков, без

пробелов за услуги по копирайтингу;

- Уникальность текста не менее 90%;

- Отсутствие грамматических, пунктуационных ошибок;

- Легко читающийся, креативный текст.

Оплату наших услуг вы можете осуществить на переводом на карту.

Контакты для связи с нами:

e-mail: [email protected]

telegram: @BAD_MED

Я на связи в любое время, обращайтесь.

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С уважением руководитель СОК Донской Михаил Витальевич