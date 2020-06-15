Мы создаем действительно качественные сайты , а также невероятный дизайн для них,благодаря которому вы точно завлечете больше клиентов и поднимите продажи.

Опыт работы в данной сфере более 5 лет

Оказываем такие услуги как :

1. Создание современного качественного сайта на платформах :

* WordPress

*OpenCart

*Joomla

*ModX

*Tilda

*Bitrix и многих других

2. Осуществление правок на сайте , его верстка и доработка

3. Разработка логотипов , дизайна сайтов

4.Веб-программирование

5.Создание разных платформ и порталов

6. SEO продвижение / контекстная реклама

Чтобы связаться с нами , пишите в Telegram / WhatsApp

Telegram : @alexandralev

Contacts : +7 985 235 42 00