Mihailovaleksey

Алексей Mihailovaleksey

 
26 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

Мы создаем действительно качественные сайты , а также невероятный дизайн для них,благодаря которому вы точно завлечете больше клиентов и поднимите продажи.

Опыт работы в данной сфере более 5 лет 

Оказываем такие услуги как :

1. Создание современного качественного сайта на платформах :

* WordPress

*OpenCart

*Joomla

*ModX

*Tilda

*Bitrix и многих других

2. Осуществление правок на сайте , его верстка и доработка 

3. Разработка логотипов , дизайна сайтов 

4.Веб-программирование

5.Создание разных платформ и порталов

6. SEO продвижение / контекстная реклама 

Чтобы связаться с нами , пишите в Telegram / WhatsApp

Telegram : @alexandralev

Contacts : +7 985 235 42 00

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