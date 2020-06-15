Мы создаем действительно качественные сайты , а также невероятный дизайн для них,благодаря которому вы точно завлечете больше клиентов и поднимите продажи.
Опыт работы в данной сфере более 5 лет
Оказываем такие услуги как :
1. Создание современного качественного сайта на платформах :
* WordPress
*OpenCart
*Joomla
*ModX
*Tilda
*Bitrix и многих других
2. Осуществление правок на сайте , его верстка и доработка
3. Разработка логотипов , дизайна сайтов
4.Веб-программирование
5.Создание разных платформ и порталов
6. SEO продвижение / контекстная реклама
Чтобы связаться с нами , пишите в Telegram / WhatsApp
Telegram : @alexandralev
Contacts : +7 985 235 42 00
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Портфолио
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