Mihannamaria

Аня Михайлова Mihannamaria

 
25 летРоссия/Тюмень
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Графический-дизайнер

Создаю узнаваемый фирменный стиль и знак для Вашего бренда:

-разработка нескольких вариантов логотипа

-подбор фирменных шрифтов

-подбор цветовой палитры

-визуализация логотипа на нескольких носителях

-5 бесплатных правок

-предоставление файлов для печати и экранов

-создание аватара и иконок для соц. сетей

и многое другое

Напишите мне, и мы обсудим Ваш проект!