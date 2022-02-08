Графический-дизайнер

Создаю узнаваемый фирменный стиль и знак для Вашего бренда:

-разработка нескольких вариантов логотипа

-подбор фирменных шрифтов

-подбор цветовой палитры

-визуализация логотипа на нескольких носителях

-5 бесплатных правок

-предоставление файлов для печати и экранов

-создание аватара и иконок для соц. сетей

и многое другое

Напишите мне, и мы обсудим Ваш проект!