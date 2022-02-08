Графический-дизайнер
Создаю узнаваемый фирменный стиль и знак для Вашего бренда:
-разработка нескольких вариантов логотипа
-подбор фирменных шрифтов
-подбор цветовой палитры
-визуализация логотипа на нескольких носителях
-5 бесплатных правок
-предоставление файлов для печати и экранов
-создание аватара и иконок для соц. сетей
и многое другое
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Портфолио
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