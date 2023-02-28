Web Designer
Веб дизайнер
Дизайн Лендингов/Сайтов/Форумов.
Дизайн Баннеров.
Дизайн Социальных Сетей (Шапки, баннеры, аватарки).
Дизайн UX/UI.
Готов к длительному сотрудничеству, работе в веб-студии.
Мои контакты:
E-mail - [email protected]
Telegram - @mrmikeseed
Instagram - @mrmikeseed
Языки:
Русский
Английский
Испанский
Портфолио
- Дизайн Лендинга для FIX ARG CREW10 просмотров
- Макет анимаций для Лендинга компании MZ AGENCY18 просмотров
- Сайт - Лендинг для Neural&Peoples7 просмотров
- Дизайн Баланс-Борда для SKILL BALANCE8 просмотров