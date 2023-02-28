Web Designer

Веб дизайнер



Дизайн Лендингов/Сайтов/Форумов.

Дизайн Баннеров.

Дизайн Социальных Сетей (Шапки, баннеры, аватарки).

Дизайн UX/UI.



Готов к длительному сотрудничеству, работе в веб-студии.

Мои контакты:

E-mail - [email protected]

Telegram - @mrmikeseed

Instagram - @mrmikeseed



Языки:

Русский

Английский

Испанский