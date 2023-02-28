MikeSeed

Сид MikeSeed

 
24 годаАргентина/Буэнос-Айрес
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Web Designer

Веб дизайнер

Дизайн Лендингов/Сайтов/Форумов.
Дизайн Баннеров.
Дизайн Социальных Сетей (Шапки, баннеры, аватарки).
Дизайн UX/UI.

Готов к длительному сотрудничеству, работе в веб-студии.
Мои контакты:
E-mail - [email protected]
Telegram - @mrmikeseed
Instagram - @mrmikeseed

Языки:
Русский
Английский
Испанский

Дизайн лендинга