MikeVoiceover

Дикторская и актёрская озвучка на русском и английском языках

Добрый день, могу предложить профессиональную дикторскую запись на студийном оборудовании. Опыт работы с проектными и постоянными клиентами – больше 5 лет, работаю на нескольких фриланс-сайтах, только положительные отзывы. Фриланс-аккаунт, на котором больше работаю в последнее время – https://kwork.ru/user/mikeking Перевожу и озвучиваю на рус. и англ. языках. Озвучка как дикторская, так и игровая.

Примеры моих недавних работ для разных заказчиков – в демо-сборнике:

https://youtu.be/_e2O8gSL_y0