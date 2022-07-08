MikhailDmitriev

Помощь в разработке web-ресурсов.

Основное направление моей деятельности - разработка web-приложений, Лендинг page, Интернет магазинов, парсеров и ботов. Всегда открыт к новым интересным предложениям сотрудничества.

Языки программирования: JavaScript, Python, Sql

Основная работа с фреймворками: Django, ReactJS.

Дополнительные инструменты разработки:

- для сборки в основном Webpack или Gulp;

- верстка и разметка Pug, Scss (по желанию клиента на чистом HTML/CSS);

- адаптивная/отзывчивая верстка;