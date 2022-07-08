MikhailDmitriev

Помощь в разработке web-ресурсов.
Основное направление моей деятельности - разработка web-приложений, Лендинг page, Интернет магазинов, парсеров и ботов. Всегда открыт к новым интересным предложениям сотрудничества.
Языки программирования: JavaScript, Python, Sql
Основная работа с фреймворками: Django, ReactJS.
Дополнительные инструменты разработки:
- для сборки в основном Webpack или Gulp;
- верстка и разметка Pug, Scss (по желанию клиента на чистом HTML/CSS);
- адаптивная/отзывчивая верстка;
Я против войны в Украине!