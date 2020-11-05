Графический\веб-дизайнер

Графический/веб дизайнер.

Опыт 6 лет.

Специализируюсь в основном на айдентике (расширенный фирменный стиль).

Айдентика - не просто базовый набор визуальных элементов упакованных в фирменный стиль, это более детальная работа над идеей и поиском контакта с целевой аудиторией.

Детальная развертка:

Разрабатываю логотипы, аргументируя процесс и итог работы. Делаю детальное описание как шло создание идеи и ее конечная доработка, изучая предварительно сферу, конкурентов и аудиторию.

Занимаюсь полиграфическим дизайном и версткой (подготовкой к печати).

Разрабатываю различные визуальные фирменные элементы, которые связаны с корпоративным стилем (иконки, паттерны, навигационные графические элементы и прочее...).

Разработка сайтов под ключ, то есть дизайн, программирование и СЕО продвижение (для этого есть своя команда).

Помощь в разработке слогана и нейминга.

Дизайн наружной рекламы (Уличные баннеры, растяжки, билборды, роллапы, таблички, афиши, брендирование авто и т.д.).

Брендбук, то есть презентация дизайн-коммуникации для компании (описание логотипа во всех как творческих так и технических подробностях, какие цвета использованы как в CMYK так и в RGB, презентация дизайна на разных носителях близких к данной компании, описание каждой детали стиля).Данный документ разрабатывается как для компании, так и для всех желающих ознакомиться с компанией, её стилем и идеей, которая несет в себе прямой контакт с аудиторией.Однако не следует это путать с "Маркетинг кит" (брошюра/книга, в которой заложены ценности компании и посыл, направленный на аудиторию), это подготавливается отдельно.

Ссылки на соц. сети и портфолио:

https://vk.com/id179996754

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012835115996

https://www.behance.net/popoffmikh9572