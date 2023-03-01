Михаил Пятов Mikhail_PiatovMikhail_Piatov
32 годаГрузия/Тбилиси
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
ДИЗАЙН ПРОДУКЦИИ И ЛОГОТИПОВ
Михаил Пятов
Графический Дизайнер | Graphic Designer
Преимущества: профессионализм, креативность, работа на результат, соблюдение сроков.
Перечень дизайнерских услуг:
Логотипы, Фирменный стиль, Брендбук.
Дизайн упаковки, Этикетки.
Наружная реклама, Билборды, Вывески.
Дизайн для соцсетей, Web-дизайн.
@Mikhail_Piatov Telegram
e-mail: [email protected]
Буду рад сотрудничеству. Обращайтесь!
Портфолио: https://www.behance.net/f541485d
Портфолио
- Дизайн этикетки для молочной продукции6 просмотров
- Дизайн для напитка в банке9 просмотров
- Реклама7 просмотров
- Logo5 просмотров
- Logo4 просмотра