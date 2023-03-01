Mikhail_Piatov

Михаил Пятов Mikhail_Piatov

 
32 годаГрузия/Тбилиси
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
ДИЗАЙН ПРОДУКЦИИ И ЛОГОТИПОВ

Михаил Пятов

Графический Дизайнер | Graphic Designer

Преимущества: профессионализм, креативность, работа на результат, соблюдение сроков.

Перечень дизайнерских услуг:

  • Логотипы, Фирменный стиль, Брендбук.

  • Дизайн упаковки, Этикетки.

  • Наружная реклама, Билборды, Вывески.

  • Дизайн для соцсетей, Web-дизайн.

@Mikhail_Piatov Telegram

e-mail: [email protected]

Буду рад сотрудничеству. Обращайтесь!

Портфолио: https://www.behance.net/f541485d

Портфолио