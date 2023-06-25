"Ответственность как одежда — снять ее с себя полностью можно, но как-то перед людьми не удобно" (народная мудрость).
Привет! Меня зовут Михаил. Я верстальщик сайтов и программист. Я могу сверстать адаптивный и красивый сайт. Буду очень рад с вами работать.
Технологии: HTML5, CSS(SCSS), JS
В результате выполнения работы вы получите:
- Архив с версткой сайта в виде набора файлов HTML, CSS, JS.
- Красивый сайт.
- Адаптивный сайт.
- Качественный сайт
Нужно для заказа:
От вас потребуется макет сайта в Figma, техническое задание. Не стесняйтесь обращаться ко мне за дополнительной информацией.
Я против войны в Украине!
Портфолио
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