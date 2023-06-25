"Ответственность как одежда — снять ее с себя полностью можно, но как-то перед людьми не удобно" (народная мудрость).

Привет! Меня зовут Михаил. Я верстальщик сайтов и программист. Я могу сверстать адаптивный и красивый сайт. Буду очень рад с вами работать.



Технологии: HTML5, CSS(SCSS), JS

В результате выполнения работы вы получите:

- Архив с версткой сайта в виде набора файлов HTML, CSS, JS.

- Красивый сайт.

- Адаптивный сайт.

- Качественный сайт

Нужно для заказа:

От вас потребуется макет сайта в Figma, техническое задание. Не стесняйтесь обращаться ко мне за дополнительной информацией.