Грамотная, качественная верстка сайтов в срок, с чистым и валидным кодом! HTML5, CSS3, SCSS, БЭМ, JavaScript.
Я сделаю все возможное, чтобы оказать вам самую лучшую услугу на рынке!
Умения и навыки:
- HTML 5 (семантическая верстка)
- Адаптивная верстка HTML
- Sass | Scss
- JS
- FlexBox
- БЭМ
- Git
- Сборщик Gulp
Гарантия на верстку:
В течение 7 дней после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки, которые были допущены во время работы и замечены позже.
📞 Контактные данные:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: Mikhailov_Dmitry
- Vk: Mikhailov_Dmitry
🎯 Ответственность:
- готов приступить уже
- не нарушаю сроков
- не беру предоплату*
- всегда на связи
Моя задача, чтобы вы остались довольны от проделанной работы!
Моя верстка легко интегрируется в любую систему управления контентом:
WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее.
📞 Контактные данные:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: Mikhailov_Dmitry
- Vk: Mikhailov_Dmitry
Я против войны в Украине!
Портфолио
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