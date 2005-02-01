Грамотная, качественная верстка сайтов в срок, с чистым и валидным кодом! HTML5, CSS3, SCSS, БЭМ, JavaScript.

Я сделаю все возможное, чтобы оказать вам самую лучшую услугу на рынке!

 Умения и навыки:

HTML 5 (семантическая верстка)

Адаптивная верстка HTML

Sass | Scss

JS

FlexBox

БЭМ

Git

Сборщик Gulp

 Гарантия на верстку:

В течение 7 дней после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки, которые были допущены во время работы и замечены позже.

📞 Контактные данные:

🎯 Ответственность:

- готов приступить уже

- не нарушаю сроков

- не беру предоплату*

- всегда на связи

Моя задача, чтобы вы остались довольны от проделанной работы!

Моя верстка легко интегрируется в любую систему управления контентом:

WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее.

📞 Контактные данные:

* окончательное решение по предоплате принимается при общении с заказчиком