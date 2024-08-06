Копирайтер Редактор Рерайт Контент-мейкер Текст

Bы ищетe слoвa, кoтoрые не прoстo говорят, нo и действуют? Пoзвoльтe мнe пpeдcтaвиться: я – копирайтeр, котоpый вдыxaeт жизнь в буквы и прeвpащaет их в инcтpумeнты уcпехa вашегo бизнeсa.

· ✅ Tекcт бeз вoды зa 24 чaса.

· ✅ 100% уникальнoсть.

· ✅ Bыcокое кaчecтво рaбoты.

· ✅ Teкcты пpинимаютcя без правoк в 99% pабот.

· ✅ Правки входят в стоимость.

· ✅ Работаю с любым объемом текста.

· ✅ Имею обширные знания в различных тематиках.

· ✅ SЕО копирайтинг.

· ✅ Предоставляю портфолио.

· ✅ Статьи.

· ✅ Блоги.

· ✅ Предоставляю чеки, выписываю счета на ИП.

Моё искусство – это магия слов, созданная для достижения ваших целей:

SЕО-оптимизация: Я создаю тексты, которые любят не только люди, но и поисковые системы. Ваш контент будет не только читабельным и увлекательным, но и заметным в поисковой выдаче.

Продающие тексты: Каждое слово, каждое предложение я строю с одной целью – вызвать действие. Я пишу так, чтобы читатель чувствовал необходимость, и желание совершить покупку.

Креативность и инновации: Я не боюсь экспериментировать и искать новые подходы, чтобы каждый проект был уникальным и запоминающимся.

Индивидуальный подход: Ваш бренд и ваша аудитория заслуживают особого внимания. Я тщательно изучаю ваш продукт и потребности вашей аудитории, чтобы создать контент, который говорит напрямую к их сердцам и умам.

Мои услуги – это инвестиции в ваш успех:

Блоги и статьи: Пишу информационные и увлекательные тексты, которые привлекают внимание и удерживают интерес.

Рекламные кампании: Создаю креативные и эффективные рекламные сообщения, которые привлекают клиентов и увеличивают продажи.

Социальные сети: Разрабатываю контент для социальных сетей, который вызывает вовлеченность и распространение среди подписчиков.

Технические тексты: Объясняю сложные концепции простым и понятным языком, делая ваш продукт доступным для широкой аудитории.

Электронные письма: Создаю убедительные и информативные электронные рассылки, которые помогут вам установить контакт с вашей аудиторией и повысить конверсию.

Продуктовые описания: Пишу привлекательные описания продуктов, которые подчеркивают их преимущества и стимулируют покупку.

Лэндинги: Разрабатываю эффективные лэндинги, которые убеждают посетителей совершить целевое действие, будь то покупка, подписка или запрос консультации.

Пресс-релизы

Корпоративная литература

Конверсионные скрипты

Копирайтинг для электронных книг

Персональные истории успеха

Интерактивный контент

Аудио-контент

И многое другое.

Выбирая меня, вы выбираете:

Качество и внимание к деталям: Я тщательно проверяю каждый текст, чтобы он был безупречным.

Сроки и ответственность: Ваши проекты будут выполнены в кротчайший срок и с высоким уровнем ответственности.

Коммуникация и понимание: Я всегда на связи и готов обсудить детали проекта, чтобы достичь лучшего результата.

Не упустите шанс выделиться среди конкурентов. Свяжитесь со мной, и вместе мы создадим контент, который будет работать на вас день и ночь, привлекая клиентов и увеличивая вашу прибыль.