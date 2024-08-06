Bы ищетe слoвa, кoтoрые не прoстo говорят, нo и действуют? Пoзвoльтe мнe пpeдcтaвиться: я – копирайтeр, котоpый вдыxaeт жизнь в буквы и прeвpащaет их в инcтpумeнты уcпехa вашегo бизнeсa.
· ✅ Tекcт бeз вoды зa 24 чaса.
· ✅ 100% уникальнoсть.
· ✅ Bыcокое кaчecтво рaбoты.
· ✅ Teкcты пpинимаютcя без правoк в 99% pабот.
· ✅ Правки входят в стоимость.
· ✅ Работаю с любым объемом текста.
· ✅ Имею обширные знания в различных тематиках.
· ✅ SЕО копирайтинг.
· ✅ Предоставляю портфолио.
· ✅ Статьи.
· ✅ Блоги.
· ✅ Предоставляю чеки, выписываю счета на ИП.
Моё искусство – это магия слов, созданная для достижения ваших целей:
SЕО-оптимизация: Я создаю тексты, которые любят не только люди, но и поисковые системы. Ваш контент будет не только читабельным и увлекательным, но и заметным в поисковой выдаче.
Продающие тексты: Каждое слово, каждое предложение я строю с одной целью – вызвать действие. Я пишу так, чтобы читатель чувствовал необходимость, и желание совершить покупку.
Креативность и инновации: Я не боюсь экспериментировать и искать новые подходы, чтобы каждый проект был уникальным и запоминающимся.
Индивидуальный подход: Ваш бренд и ваша аудитория заслуживают особого внимания. Я тщательно изучаю ваш продукт и потребности вашей аудитории, чтобы создать контент, который говорит напрямую к их сердцам и умам.
Мои услуги – это инвестиции в ваш успех:
Блоги и статьи: Пишу информационные и увлекательные тексты, которые привлекают внимание и удерживают интерес.
Рекламные кампании: Создаю креативные и эффективные рекламные сообщения, которые привлекают клиентов и увеличивают продажи.
Социальные сети: Разрабатываю контент для социальных сетей, который вызывает вовлеченность и распространение среди подписчиков.
Технические тексты: Объясняю сложные концепции простым и понятным языком, делая ваш продукт доступным для широкой аудитории.
Электронные письма: Создаю убедительные и информативные электронные рассылки, которые помогут вам установить контакт с вашей аудиторией и повысить конверсию.
Продуктовые описания: Пишу привлекательные описания продуктов, которые подчеркивают их преимущества и стимулируют покупку.
Лэндинги: Разрабатываю эффективные лэндинги, которые убеждают посетителей совершить целевое действие, будь то покупка, подписка или запрос консультации.
Пресс-релизы
Корпоративная литература
Конверсионные скрипты
Копирайтинг для электронных книг
Персональные истории успеха
Интерактивный контент
Аудио-контент
И многое другое.
Выбирая меня, вы выбираете:
Качество и внимание к деталям: Я тщательно проверяю каждый текст, чтобы он был безупречным.
Сроки и ответственность: Ваши проекты будут выполнены в кротчайший срок и с высоким уровнем ответственности.
Коммуникация и понимание: Я всегда на связи и готов обсудить детали проекта, чтобы достичь лучшего результата.
Не упустите шанс выделиться среди конкурентов. Свяжитесь со мной, и вместе мы создадим контент, который будет работать на вас день и ночь, привлекая клиентов и увеличивая вашу прибыль.
Портфолио
- Seo-оптимизированные тексты1 просмотр
- Прочие тексты2 просмотра
- Общее портфолио2 просмотра