Full Stack Web developer on React and Node.js TypeScript

Сам из Беларуси, поддерживаю Украину всем сердцем, планировал переезд в Киев в даты начала( Работаю сейчас в Минске в компании SoftClub, она обслуживает большинство банковских приложений Беларуси, сам я тружусь над проектом ICO platform, это инвест-платформа с большим будущим. В свободное время читаю книги. Решил найти подработку , так как ситуация в стране кризисная, зарплаты не хватает. Более подробную информацию можно посмотреть в LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mikitavinokurovigorevich