Никита Винокуров MikitaVinakurauMikitaVinakurau
25 летБеларусь/Минск
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Full Stack Web developer on React and Node.js TypeScript
Сам из Беларуси, поддерживаю Украину всем сердцем, планировал переезд в Киев в даты начала( Работаю сейчас в Минске в компании SoftClub, она обслуживает большинство банковских приложений Беларуси, сам я тружусь над проектом ICO platform, это инвест-платформа с большим будущим. В свободное время читаю книги. Решил найти подработку , так как ситуация в стране кризисная, зарплаты не хватает. Более подробную информацию можно посмотреть в LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mikitavinokurovigorevich
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Доставка Суши20 просмотров
- Инвестиционная Крипто платформа25 просмотров
- Digital agency27 просмотров
- Сайт заказа Лапши21 просмотр